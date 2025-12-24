الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل: صرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفًا للمصاب بحادث طريق الواحات

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل
18 حجم الخط

وجه وزير العمل محمد جبران ، اليوم الأربعاء، بسرعة صرف إعانة مالية قدرها 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من ضحايا حادث انقلاب واحتراق سيارة ربع نقل على طريق الواحات، والذي أسفر عن مصرع 8 عمال وإصابة 5 آخرين من أبناء قرية معصرة صاوي بمحافظة الفيوم.

وأوضح الوزير أن إجمالي المبلغ المخصص للحادث يبلغ مليونًا و700 ألف جنيه، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب، مشددًا على سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة للصرف، والتنسيق الكامل مع مديرية العمل بمحافظة الفيوم لتسليم الإعانات في أقرب وقت ممكن.

وأكد الوزير أن هذه الإعانات تُصرف من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، من بند إعانات الحوادث، وذلك في إطار الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة العمل، وحرصها على مساندة أسر الضحايا في الظروف الطارئة.

وشدد وزير العمل على أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، تولي اهتمامًا بالغًا برعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وتعمل على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة في حالات الحوادث والكوارث، بما يخفف من الأعباء عن كاهل الأسر المتضررة.

كما وجّه الوزير قيادات الوزارة ومديرية العمل بالفيوم بتقديم أوجه الدعم الاجتماعي والإنساني لأسر الضحايا، ومتابعة أوضاعهم، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على أرواح العاملين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية الأجتماعية العمالة غير المنتظمة تعزيز مظله الحماية الاجتماعية وزير العمل محمد جبران وزير العمل طريق الواحات حادث طريق الواحات

مواد متعلقة

وزارة العمل تواصل تسهيل الإجراءات للمستثمرين لتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية

وزارة العمل تكثف جهودها للارتقاء بمهارات العمالة غير المنتظمة في المشاريع القومية

وزير العمل يعقد اجتماعًا مع ممثلي وزارة الصحة ونقابة التمريض

برواتب تصل لـ15 ألف جنيه، وزارة العمل تعلن عن 360 وظيفة جديدة

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

القاهرة الكبرى في مرمى التقلبات، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

برد قارس يضرب الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

سعر الخضار اليوم، انخفاض 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس وقفزة في البامية

ضبط 188 سلاحا ناريا و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة في حملات أمنية بالمحافظات

طرح 3 حلقات جديدة من مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" الليلة

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026 للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

خدمات

المزيد

سعر الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدولار يسجل 11650 ليرة للبيع بمصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

5121 جنيهًا لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"كلام عجيب"، رد قوي من أمين الفتوى على تحريم الصيام في شهر رجب

تفسير حلم تناول العسل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads