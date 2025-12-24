وزير العمل: صرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفًا للمصاب بحادث طريق الواحات

18 حجم الخط

وجه وزير العمل محمد جبران ، اليوم الأربعاء، بسرعة صرف إعانة مالية قدرها 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من ضحايا حادث انقلاب واحتراق سيارة ربع نقل على طريق الواحات، والذي أسفر عن مصرع 8 عمال وإصابة 5 آخرين من أبناء قرية معصرة صاوي بمحافظة الفيوم.

وأوضح الوزير أن إجمالي المبلغ المخصص للحادث يبلغ مليونًا و700 ألف جنيه، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب، مشددًا على سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة للصرف، والتنسيق الكامل مع مديرية العمل بمحافظة الفيوم لتسليم الإعانات في أقرب وقت ممكن.

وأكد الوزير أن هذه الإعانات تُصرف من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، من بند إعانات الحوادث، وذلك في إطار الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة العمل، وحرصها على مساندة أسر الضحايا في الظروف الطارئة.

وشدد وزير العمل على أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، تولي اهتمامًا بالغًا برعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وتعمل على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة في حالات الحوادث والكوارث، بما يخفف من الأعباء عن كاهل الأسر المتضررة.

كما وجّه الوزير قيادات الوزارة ومديرية العمل بالفيوم بتقديم أوجه الدعم الاجتماعي والإنساني لأسر الضحايا، ومتابعة أوضاعهم، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على أرواح العاملين.

