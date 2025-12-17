الأربعاء 17 ديسمبر 2025
أخبار مصر

قصر العيني يطلق أول جهاز ECMO مصري بالكامل، نقلة نوعية في علاج الحالات الحرجة

د. حسام صلاح عميد
د. حسام صلاح عميد طب قصر العيني
كشف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة تفاصيل إنتاج جهاز إيكمو مصري بالكامل.

وقال صلاح إنه في إطار جهود تطوير الطب الحرج وتطويع البحث العلمي لخدمة الصناعة، ستشهد المرحلة المقبلة انطلاقة وطنية مهمة تتمثل في دعوة رسمية إلى تصنيع جهاز ECMO مصري بالكامل.

جاء ذلك خلال مؤتمر طب الحالات الحرجة والرعاية المركزة، بحضور كوكبة من أساتذة قصر العيني، من بينهم الدكتور طارق الجوهري رئيس قسم الحالات الحرجة،
والدكتور أكرم عبد الباري رئيس المؤتمر ومدير وحدة ECMO بقصر العيني
، والدكتورة مروة مشعل نائب المدير التنفيذي للشؤون العلاجية، والدكتورة عالية، والدكتور أحمد بطاح رئيس وحدة الحالات الحرجة، والدكتور أحمد ماهر مدير مستشفى الطوارئ.

توطين التكنولوجيا الحيوية المعقدة

وذكر صلاح في تصريحات صحفية أن ذلك سيتم من خلال التعاون بين وحدة ECMO بقصر العيني برئاسة الدكتور أكرم عبد الباري، وبين الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الطبية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحيوية المعقدة.

وأشار صلاح إلى أن قصر العيني يواصل دوره الريادي في تطوير منظومة الحالات الحرجة في مصر، مستندًا إلى إرث علمي وإنساني وضع أسسه الأساتذة الرواد.

وأكد أن الدكتور شريف مختار، هو من أسس مفهوم طب الحالات الحرجة في مصر، ثم نشره في المستشفيات المصرية كافة، لافتًا إلى الجهود المخلصة التي قدمها الدكتور حسام موافي، مؤكدًا أن ما وصل إليه هذا التخصص اليوم يعود لجيل من الأساتذة الذين جمعوا بين العلم والأخلاق والرسالة.

