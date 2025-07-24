سام مرسي يودع إبسويتش تاون الإنجليزي برسالة مؤثرة

نشر اللاعب الدولي المصري، سام مرسي، مساء اليوم الخميس، رسالة وداع لجماهير نادي إبسويتش تاون الإنجليزي، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكيد انتقاله رسميًا إلى نادي الكويت الكويتي.

رسالة سام مرسي إلى نادي إبسويتش تاون

وقال مرسي: "لم أتوقع رحيلي هذا الصيف، لكن فترتي مع إبسويتش كانت الأفضل في مسيرتي.. انضممت عام 2021 في ظروف صعبة، لكن دعمكم اللا مشروط أعاد إليّ شغف كرة القدم".

وأضاف: "جماهيركم وقفت معنا، ورأت رحلتنا نحو النجاح"، مشيدًا بمباريات لا تُنسى مثل مواجهة بارنسلي، بينما اعتبر مباراة توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز "لحظة تاريخية".

وأردف: "كما واجهنا مانشستر يونايتد وتشيلسي، وأثبتنا جدارتنا.. أشكر المدربين بول كوك وكيران ماكينا.. كيران أعاد إليّ حب اللعبة، وسأظل مدينًا له".

وأثنى مرسي على زملائه والطاقم، مؤكدًا أن هتاف الجماهير منحه طاقة استثنائية.

وأوضح أن المفاوضات مع النادي "لم تصل إلى اتفاق"، لكنه افترق عن إبسويتش تاون بروح طيبة.

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