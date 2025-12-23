الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

صندوق التنمية الثقافية يقدم قراءة معرفية جديدة لقضية فرعون الخروج بقصر الأمير طاز

ندوة الدكتور طارق
ندوة الدكتور طارق فرج بقصر الأمير طاز، فيتو
18 حجم الخط

في إطار دوره الثقافي والمعرفي الهادف إلى إعادة قراءة التاريخ المصري القديم في ضوء الدراسات العلمية المقارنة، ينظم صندوق التنمية الثقافية، من خلال مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، اليوم ندوة فكرية متخصصة بعنوان «رؤية جديدة حول فرعون الخروج وفق مصادر مصر والشرق القديم والكتب السماوية»، وذلك ضمن أنشطة الصالون الثقافي لمؤسسة زاهي حواس للآثار.

 تُعقد الندوة مساء اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة.

ويُحاضر خلال الندوة الدكتور طارق فرج، عالم المصريات والمرشد السياحي والباحث في علم المصريات، حيث يقدّم طرحًا تحليليًا قائمًا على المقارنة المنهجية بين النصوص المصرية القديمة، ومصادر الشرق الأدنى، وما ورد في الكتب السماوية، في محاولة لإعادة تفكيك واحدة من أكثر القضايا التاريخية والجدلية تعقيدًا في الدراسات الحضارية، وهي مسألة تحديد هوية فرعون الخروج وسياقها الزمني والسياسي.

وتتناول الندوة الأبعاد التاريخية والدينية والفكرية للقضية، مع التركيز على منهج النقد التاريخي وتحليل النصوص، بعيدًا عن التفسيرات التقليدية أو الطروحات غير الموثقة، بما يسهم في إثراء النقاش الأكاديمي وفتح مسارات جديدة للبحث العلمي الرصين.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في سياق الدور الذي يضطلع به صندوق التنمية الثقافية في دعم البحث العلمي الجاد، وترسيخ مبدأ التكامل بين التراث المادي والفكري، وتفعيل مراكز الإبداع التابعة له بوصفها منصات معرفية للحوار العلمي والتفكير النقدي، تسهم في تعزيز الوعي بتاريخ مصر وحضارتها في سياقها الإقليمي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صندوق التنمية الثقافية مركز إبداع قصر الأمير طاز قصر الامير طاز الصالون الثقافي لمؤسسة زاهي حواس زاهي حواس التاريخ المصري القديم التاريخ المصري علم المصريات

الأكثر قراءة

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم الفلفل والخيار وانخفاض البصل

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف هيئة النقل العام

ارتفاع عبد الشمس "سلايت" والذرة، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن مواعيد وضوابط الوفاء بحقوق العمال عند حل أو تصفية أو إغلاق المنشآت

انخفاض أسعار النفط وسط ترقب خطوة أمريكية بشأن خام فنزويلا

انخفاض كبير في البلدي والبيضاء، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض 10 جنيهات في البلطي وارتفاع كبير بالبوري والمكرونة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads