وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون لتنظيم فعاليات بحديقة تلال الفسطاط

18 حجم الخط

وقع الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بروتوكولًا للتعاون المشترك لتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية فى حديقة تلال الفسطاط خلال الفترة المقبلة.

وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون

وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون

فعاليات فنية وثقافية على مسرح حديقة تلال الفسطاط

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والصندوق لتنفيذ بنود بروتوكول التعاون، وإجراء التنسيق الكامل لتقديم فعاليات جاذبة ومعبرة عمّا تمتلكه مصر من مكونات ثقافية وفنية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن البروتوكول يسعى إلى استغلال الإمكانات اللوجستية لحديقة تلال الفسطاط، والتي تضم واحدًا من أكبر المسارح في الشرق الأوسط، لتقديم محتوى ثقافي يليق بالجمهور المصري.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة إن الدولة المصرية تمضي قدمًا بخطى ثابتة نحو صياغة مشهد ثقافي وفني يليق بالجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن التكامل بين مؤسسات الدولة هو المحرك الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة التي تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها.

وأشار إلى أن حديقة تلال الفسطاط تُعد واجهة حضارية وثقافية في قلب القاهرة التاريخية، موضحًا أن المسرح الجديد بها سيشكّل إضافة كبيرة للحركة الفنية والبنية الأساسية للثقافة في مصر.

وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون

وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون

حديقة تلال الفسطاط الترفيهية

ومن جانبه، قال المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن هذا البروتوكول يأتي تفعيلًا لقرار إنشاء الصندوق، الذي يهدف إلى الحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز وتوفير الخدمات والأنشطة لاستعادة الوجه الحضاري لتلك المواقع.

وأوضح أن حديقة تلال الفسطاط تُعد واحدة من أكبر الحدائق الترفيهية في الشرق الأوسط، وهو ما دفع الصندوق، من خلال هذا التعاون مع وزارة الثقافة، إلى استغلال إمكانات الحديقة لتكون منصة جاذبة للفعاليات الثقافية والفنية الكبرى.

وأشار صديق إلى أن الصندوق يلتزم بتسهيل كافة مهام كوادر وزارة الثقافة، وتوفير الدعم اللازم لإقامة الحفلات والندوات، بما يضمن تقديم تجربة حضارية تليق بمشروعات الدولة المصرية الحديثة.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول، من جانب وزارة الثقافة، عمرو البسيوني، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، ومن جانب صندوق التنمية الحضرية، المهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمستشار محمد القرشي، المستشار القانوني وعضو مجلس الإدارة، وعدد من قيادات الصندوق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.