اقتصاد

باستثناء اليوريا والنترات المخصوص، انخفاض كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الأربعاء تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا التباين في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23719 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 775 جنيها.

النطاق السعري: من 20 ألف  إلى 27 ألف جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 10972 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 2378 جنيها.

النطاق السعري: من 4700 إلى 25 ألف جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 17258 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 1894 جنيها.

النطاق السعري: من 5180 إلى 23 ألف جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24592 جنيهًا للطن.

التغيير: ارتفاع 139 جنيها.

النطاق السعري: من 20 ألف إلى 27 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 10547 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 1773 جنيها.

النطاق السعري: من 4800 إلى 25 ألف جنيه للطن.

