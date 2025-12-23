هل يوجد رسائل لعملاء بنك مصر تفيد بتحويل الراتب؟

18 حجم الخط

يستفسر العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية إرسال رسائل قصيرة للعملاء عند إضافة الراتب.



وقال مسؤولو بنك مصر إنه يمكن تفعيل خدمة إرسال رسائل قصيرة SMS عند إضافة الراتب وذلك بطلب من جهة العمل حيث يقوم المفوض بارسال الطلب لإدارة نظم الأجور لتفعيل الخدمة للعاملين في جهة العمل ككل بمصاريف 25 قرشًا للرسالة للقطاع العام والخاص أيا كان نوع بطاقة المرتبات.

ومن جانب آخر يتساءل الكثير من رواد الأعمال عن الخدمات التي يقدمها بنك مصر لهم من خلال فروعه المتعددة.

وأوضح مسئولون في بنك مصر أن هذه الخدمات مخصصة لفئة رجال الأعمال وتتمثل في التالي:

١- الاستعلام عن عمليات الاستيراد والتصدير وخطابات الضمان.

٢-الاستعلام عن قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

3-الاستعلام عن تحويلات الأموال داخل وخارج البنك.

4-الاستعلام عن تحصيل الشيكات والاستعلام عن طلب دفتر الشيكات.

5-المساعدة في استكمال إجراءات التقديم على قرض / مرابحة اكسبريس عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

في ما تشمل قائمة تقديم الدعم للعملاء ما يلي:

إعادة تفعيل الرقم السري وازالة المحاولات الخطأ في الدخول على الأنظمة المتاحة للشركات

خطوات تنفيذ العمليات على الانترنت البنكي.

نظام المدفوعات الحكومية

نظام تحويل المرتبات

نظام المدفوعات الإلكترونية

تنشيط البطاقات الائتمانية والخصم الفوري المقدمة للشركات وتغيير الرقم السري الخاص بها.

كما يستفسر العديد من عملاء بنك مصر عن الحد الأقصى لرسوم التحويلات الدولية.

وأوضح مسئولون ببنك مصر أن رسوم التحويلات النقدية الدولية تقدر بنسبة 3 في الألف أي ما يعادل كحد أدنى 40 دولارا، وكحد أقصى 200 دولار.

يتيح بنك مصر لعملائه خدمات متنوعة منها إمكانية إجراء تحويلات نقدية من بنك مصر إلى أي بنك يقع خارج البلاد.

ويتم ذلك وفق رسوم حددها بنك مصر لخدمة عملائه الراغبين في إجراء تحويلات نقدية لأي بنك خارج البلاد.

