الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

عمولات ومصاريف حسب التوفير في بنك القاهرة

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو
18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل عمولات ومصاريف حساب التوفير.

 

وأوضح مسؤولو بنك القاهرة أن مصاريف حساب التوفير في فروع البنك للعملاء تشمل ما يلي:
عمولة الحد الأدنى لرصيد حسابات التوفير
75 جم شهريًا 
اذا قل رصيد الحساب عن 5000 جم شهريا 
كشف حساب دوري / إخطار 
"داخل مصر: 120 جم  ربع سنوي
خارج مصر:150 جم ( شاملة البريد) ربع سنوي"
مصاريف خدمة الحساب الجاري / التوفير بالعملة المحلية 85 جم ربع سنوى
ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن إمكانية إجراء عمليات الشراء في محفظة القاهرة كاش من البطاقة الافتراضية.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أنه بالفعل على خدمات المحفظة يمكن للعملاء 
إجراء عمليات شراء من خلال VCN (رقم البطاقة الافتراضية للمدفوعات عبر الإنترنت).

خدمات تطبيق القاهرة كاش

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر تطبيق القاهرة كاش للعملاء، ما يلي:

1-  إرسال الأموال "من شخص لآخر" داخل مصر.

2- دفع جميع أنواع الفواتير (مثل المنفعة، الجوال، ADSL، إلخ).

وحدد بنك القاهرة أربعة شروط لضمان إتمام عملية اشتراك العملاء في خدمة محفظة البنك القاهرة كاش.

هناك عدة شروط يجب الالتزام بها للاشتراك، وهي:

يمكن الاشتراك أون لاين من خلال موقع البنك أو تنزيل تطبيق محفظة قاهرة كاش على الموبايل أو الذهاب لفرع البنك للاشتراك بالخدمة.

تقديم بطاقة الرقم القومي السارية.

ينبغي تقديم رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.

لا يقل عمر المستفيد من محفظة القاهرة كاش عن 16 عامًا. 

عند فتح أكثر من 3 حسابات سيتم الرفض آليًّا من نظام التشغيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانترنت العملة المحلية القاهرة كاش تطبيق القاهرة كاش بنك القاهرة تطبيق محفظة قاهرة كاش خدمات تطبيق القاهرة كاش حسابات التوفير حساب التوفير حساب الجارى عملاء بنك القاهرة محفظة القاهرة كاش محفظة القاهرة

الأكثر قراءة

القاهرة الكبرى في مرمى التقلبات، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

الليلة تدق الأجراس، قصة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح ومتى احتفل به لأول مرة؟

تبدأ بطفح جلدي وتنتهي بصدمة تحسسية، سحب شوكولاتة شهيرة من الأسواق لمخاطر صحية قاتلة

ضبط 188 سلاحا ناريا و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة في حملات أمنية بالمحافظات

اليوم، قرعة علنية لتخصيص قطع أراضي الإسكان المميز

الذهب يتجاوز الـ4500 دولار للأونصة والفضة تصعد إلى مستويات قياسية

الكاميرون يفتتح مشواره الليلة بمواجهة الجابون في أمم إفريقيا

سقوط الغرب وصعود الشرق، تنبؤات نوستراداموس لعام 2026 بعد فك شيفرة "السرب العظيم من النحل"

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 24 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads