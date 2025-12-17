الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة العامة تنظم ورشة عمل تدريبية حول مكافحة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو
18 حجم الخط

نظمت النيابة العامة ورشة عمل تدريبية لأعضائها، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حول مكافحة استخدام الإنترنت والتقنيات الناشئة ومنصات الاتصال عبر الإنترنت لأغراض إرهابية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتفعيل إستراتيجية النيابة العامة للتدريب (٢٠٢٥–٢٠٣٠)، وتنفيذًا لمحوريها الأول والسادس المتعلقين بتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة، وبناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، نظَّمت إدارة التفتيش القضائي ورشة عمل تدريبية لأعضاء النيابة العامة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب، وذلك خلال الفترة من السادس عشر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري.


تأتي هذه الورشة في إطار التعاون القائم بين النيابة العامة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال التدريب على مواجهة استخدام الإنترنت والمنصات الإلكترونية لأغراض إرهابية، دعمًا لتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة ورفع كفاءتهم في التعامل مع تلك القضايا المستحدثة.

وقد شملت الورشة عددًا من الموضوعات المتخصصة، تناولت سبل التصدي لاستخدام الجماعات الإرهابية للإنترنت في التأثير السردي والتجنيد، وحماية واسترداد البيانات الجنائية في تحقيقات جرائم الإرهاب المرتكبة عبر الإنترنت، والتحديات المتعلقة بجمع الأدلة الرقمية وحفظها وعرضها، إلى جانب استعراض الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، والإطار التشريعي الوطني لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت، وآليات التعاون مع مزودي الخدمة، والاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب عبر الإنترنت، فضلًا عن مناقشة موضوع الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق بين الابتكار والضوابط القانونية، واستعراض عدد من الحالات العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة الأمم المتحدة مكافحة استخدام الإنترنت والتقنيات الناشئة المستشار محمد شوقي

مواد متعلقة

بعد قرار النيابة العامة، محامٍ يفجر مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

مدبولي يكشف نسبة الدين الخارجي وقصة مبادلة الديون

حادث مروع، لحظة تدحرج أتوبيس سياحي من أعلى جبل بالهند وسقوط عشرات الركاب (فيديو)

غرفة عمليات حزب المؤتمر: رصدنا مخالفات في جولة الإعادة بانتخابات النواب

قبل وفاتها بساعات، سر ظهور القلب الأسود في آخر صور نيفين مندور

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads