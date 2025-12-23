نادي الصيد يجتمع بالأجهزة الفنية والطبية ويشدد على الالتزام بالأكواد الطبية

18 حجم الخط

عقد محمد غباشي، المدير التنفيذي لنادي الصيد، مساء اليوم، اجتماعا هاما مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية الخاصة بجميع الأنشطة الرياضية بالنادي، للتأكيد على تطبيق لائحة ضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي وتأكيدا على على تطبيق الأكواد الطبية بجميع الأنشطة والقطاعات.

وأكد المدير التنفيذي لنادي الصيد خلال الاجتماع أن السلامة تأتي على رأس أولويات العمل داخل النادي، وأن الالتزام بتطبيق الأكواد الطبية يُعد عنصرًا أساسيًا في منظومة النشاط الرياضي.

وشدد على أن العمل بـ الأكواد الطبية المعتمدة لا يقتصر فقط على الرياضيين المشاركين في الفرق التنافسية بل المدارس والأكاديميات الرياضية، ويمتد ليشمل مستوى الممارسة طبقا للائحة الضوابط والإجراءات الصحية والطبية للهيئات الرياضية طبقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة، نظرًا لاتساع قاعدة الممارسين داخل النادي وحرصا على ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل آمن.

وأوضح أن تطبيق اللائحة يجب أن يكون شاملًا ومتكاملًا في جميع الأنشطة، سواء في المنافسات أو الممارسة، مع التأكيد على جاهزية الإسعافات الأولية والتعامل السريع مع أي حالات طارئة حفاظًا على سلامة الأعضاء والرياضيين.

كما شدد على أهمية الدور التوعوي والتثقيفي لكل الأجهزة الفنية والإدارية في إجراءات الإسعافات الأولية والمتابعة المستمرة والدقيقة والإبلاغ عن أي اعراض غير طبيعية تصيب الرياضيين فورا.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام نادي الصيد المصري بتطبيق اللائحة الطبية والإجراءات والتعليمات المنظمة للعمل، بما يضمن بيئة رياضية آمنة ومنظمة، تسهم في رفع مستوى الأمان وتحقيق أعلى معايير السلامة داخل نادي الصيد.

حضر الاجتماع كلا من أشرف الفار نائب المدير التنفيذي للنشاط الرياضي، والدكتور محمد علي عبدالعزيز نائب مدير المشروعات الرياضية للمقر الرئيسي والفروع، والعميد مصطفى عبيد مدير نادي الصيد فرع أكتوبر، والعميد بهاء الدين محمد مدير نادي الصيد فرع القطامية، ومصطفى عبد اللطيف مدير الشؤون القانونية بنادي الصيد.

فيما عقد نادي الصيد اجتماعًا برئاسة محمد غباشي، المدير التنفيذي، وبحضور، أشرف الفار، نائب المدير التنفيذي للنشاط الرياضي، وذلك في إطار خطة النادي لرفع جاهزية منظومة الإسعاف والطوارئ حفاظًا على أرواح الأعضاء وسلامتهم.

كما حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد علي عبد العزيز، نائب مدير النشاط الرياضي، واللواء أشرف محمود، مدير أمن النادي، ومصطفى عبد اللطيف، مدير الشئون القانونية، ومحمود غانم مدير الأمن الصناعي والأجهزة الطبية، والأجهزة الإدارية بالنادي وبالنشاط الرياضي وفرق إنقاذ حمامات السباحة والمدربين وأفراد الأمن والأمن الصناعي.

وأكد محمد غباشي المدير التنفيذي لـ نادي الصيد، أن سلامة وصحة الأعضاء تأتي في مقدمة أولويات إدارة النادي، ولن يتم التهاون في أي إجراء يضمن الحفاظ على أرواحهم.

وشدد غباشي على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والأكواد الطبية المعتمدة للأعضاء والرياضيين، مع التأكيد على يقظة فرق الإنقاذ داخل مجمع حمامات السباحة، واتباع الخطوات المنظمة للتعامل مع حالات الطوارئ.

وتخلل الاجتماع عرض عملي قدمه فريق الإسعاف بنادي الصيد، شمل شرحًا تفصيليًا لإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، بالإضافة إلى تدريب على استخدام أجهزة الصدمات الكهربائية الأوتوماتيكية (AED)، ضمن خطة النادي لرفع كفاءة العاملين وتطوير منظومة الاستجابة السريعة.

كما أعلن المدير التنفيذي لنادي الصيد عن أنه تم توفير مجموعة جديدة من أجهزة الإنعاش القلبي الكهربائي، سيتم توزيعها بالمقر الرئيسي بالدقي والأفرع بمعظم قطاعات النادي ولضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي حالات حرجة.

وشدد على أهمية التعامل الجاد مع أي إصابة مهما كانت بسيطة، وضرورة التواصل الفوري مع فريق الإسعاف والسيارة الموجودة بالنادي في حال وجود اشتباه يتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار متابعة تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية، بما يضمن بيئة رياضية آمنة لجميع السادة الأعضاء والرياضيين.

