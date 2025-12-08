الإثنين 08 ديسمبر 2025
رياضة

الصيد يرفع مستوى الجاهزية الطبية ويعزز منظومة الطوارئ بأجهزة إنعاش جديدة (صور)

عقد نادي الصيد اجتماعًا برئاسة محمد غباشي، المدير التنفيذي، وبحضور، أشرف الفار، نائب المدير التنفيذي للنشاط الرياضي، وذلك في إطار خطة النادي لرفع جاهزية منظومة الإسعاف والطوارئ حفاظًا على أرواح الأعضاء وسلامتهم.

كما حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد علي عبد العزيز، نائب مدير النشاط الرياضي، واللواء أشرف محمود، مدير أمن النادي، ومصطفى عبد اللطيف، مدير الشئون القانونية، ومحمود غانم مدير الأمن الصناعي والأجهزة الطبية، والأجهزة الإدارية بالنادي وبالنشاط الرياضي وفرق إنقاذ حمامات السباحة والمدربين وأفراد الأمن والأمن الصناعي.

وأكد محمد غباشي المدير التنفيذي لـ نادي الصيد، أن سلامة وصحة الأعضاء تأتي في مقدمة أولويات إدارة النادي، ولن يتم التهاون في أي إجراء يضمن الحفاظ على أرواحهم.

وشدد غباشي على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والأكواد الطبية المعتمدة للأعضاء والرياضيين، مع التأكيد على يقظة فرق الإنقاذ داخل مجمع حمامات السباحة، واتباع الخطوات المنظمة للتعامل مع حالات الطوارئ.

وتخلل الاجتماع عرض عملي قدمه فريق الإسعاف بنادي الصيد، شمل شرحًا تفصيليًا لإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، بالإضافة إلى تدريب على استخدام أجهزة الصدمات الكهربائية الأوتوماتيكية (AED)، ضمن خطة النادي لرفع كفاءة العاملين وتطوير منظومة الاستجابة السريعة.

أجهزة إنعاش قلبي رئوي جديدة في نادي الصيد

كما أعلن المدير التنفيذي لنادي الصيد عن أنه تم توفير مجموعة جديدة من أجهزة الإنعاش القلبي الكهربائي، سيتم توزيعها بالمقر الرئيسي بالدقي  والأفرع بمعظم قطاعات النادي ولضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي حالات حرجة.

وشدد على أهمية التعامل الجاد مع أي إصابة مهما كانت بسيطة، وضرورة التواصل الفوري مع فريق الإسعاف والسيارة الموجودة بالنادي في حال وجود اشتباه يتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار متابعة تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية، بما يضمن بيئة رياضية آمنة لجميع السادة الأعضاء والرياضيين.

