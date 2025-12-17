تأجيل احتفالية مسابقة جوائز الصحافة المصرية لـ27 ديسمبر

18 حجم الخط

قررت نقابة الصحفيين تأجيل احتفالية جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025"، من يوم الإثنين 22 ديسمبر إلى السبت 27 ديسمبر 2025م، في تمام الساعة الخامسة مساءً على مسرح النقابة، وذلك لاستكمال الاستعدادات وانشغال الدور الأرضي بالنقابة بإجراءات تجديد كارنيه النقابة، ومشروع العلاج.

رعاية جائزة حرية الصحافة

من ناحية أخرى، قرر اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي رعاية جائزة حرية الصحافة لهذا العام، والتي تم منحها لشهداء الصحافة الفلسطينية في إطار جهوده لدعم القضية الفلسطينية.



وتتضمن الاحتفالية تكريم الفائزين في المسابقة والمرشحين ضمن القائمة القصيرة، بالإضافة إلى الجائزة التقديرية وجائزة حرية الصحافة، والتكريمات الخاصة.

أكد محمود كامل عضو مجلس النقابة المشرف على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، أن عدد مَنْ شاركوا في المسابقة 527 صحفيًا وصحفية من مختلف الصحف والمواقع الصحفية المصرية.

وأضاف أن المسابقة تتضمن 10 فروع صحفية للجوائز العامة، و12 فرعًا صحفيًا للجوائز الخاصة. وشارك في تحكيم المسابقة 66 من كبار الكتّاب الصحفيين في مختلف الصحف والمواقع الصحفية المصرية.

الصحفية الكبيرة أمينة شفيق

وأوضح أنه تم منح الجائزة التقديرية هذا العام للكاتبة الصحفية والنقابية أمينة شفيق.

كما تم منح جائزة حرية الصحافة هذا العام لشهداء الصحافة الفلسطينية؛ نظرًا لما قدموه من تضحيات مهنية وشخصية في سبيل نقل الحقيقة للعالم، وكشف زيف رواية الكيان الصهيوني.

ووجه كامل الشكر لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة د. عمرو الليثي لرعايته جائزة حرية الصحافة في إطار دعمه للصحفيين الفلسطينيين.

مرور 150 سنة أهرام

كما تقرر الاحتفاء هذا العام بصحيفة "الأهرام" بمناسبة مرور 150 عامًا على إصدارها، والاحتفاء بمجلتي "المصور" و"روزاليوسف" بمناسبة مرور 100 عام على إصداريهما.

كما تقرر منح تكريم خاص للكاتب الصحفي عبد القادر شهيب بمناسبة مئوية مجلة "المصور" في مؤسسة دار الهلال، ومنح تكريم خاص للكاتب الصحفي رشاد كامل بمناسبة مئوية مجلة "روزاليوسف" في مؤسسة روزاليوسف.

كما تقرر منح تكريم خاص لأحد أقدم شيوخ المصححين والمراجعين اللغويين بناءً على التوصية الواردة من مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية، حيث تم اعتماد الترشيح الوارد من رابطة المراجعين في النقابة بتكريم الكاتب الصحفي نجيب محمد يعقوب أحد أقدم شيوخ المصححين والمراجعين في مؤسسة "أخبار اليوم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.