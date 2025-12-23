الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تجري اختبارات للمتقدمين لوظيفة سائق

نظّمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، اختبارات عملية للمتقدمين لشغل وظيفة سائق، وذلك في إطار إعلان التوظيف الذي سبق طرحه، وتقدم له عدد من الراغبين في الالتحاق بالعمل بالشركة.

اتحاد الغرف السياحية: تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين مصر والسعودية لتنفيذ برامج العمرة بلس

انتشال المصاب الثامن من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار بالجيزة

وجاءت الاختبارات بحضور المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لمتابعة سير الإجراءات والاطمئنان على تطبيق معايير الشفافية والكفاءة في اختيار العناصر المؤهلة للعمل.

وجرت الاختبارات تحت إشراف لجنة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبالتنسيق مع إدارة دعم النزاهة بالشركة، وذلك لضمان نزاهة وشفافية عملية التعيين، وتطبيق معايير العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وتهدف هذه الاختبارات إلى تقييم مهارات القيادة، والالتزام بقواعد السلامة المهنية، والقدرة على التعامل مع المركبات والمعدات التابعة للشركة، بما يضمن اختيار أفضل الكفاءات القادرة على أداء المهام المطلوبة بكفاءة ومسؤولية.

وأكدت الشركة أن إجراءات التعيين تتم وفق ضوابط واضحة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وبما يدعم خطة الشركة في رفع كفاءة منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

