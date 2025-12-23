الكهرباء تكشف حالات استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع

18 حجم الخط

أكدت مصادر مطلعة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن تغيير عدادات الكهرباء الميكانيكية القديمة الي عدادات مسبوقة الدفع لا يتم بشكل عشوائي.



خطوات استبدال عدادات الكهرباء القديمة



وأوضحت المصادر أن تغيير العدادات الميكانيكية القديمة يتم وفق ضوابط واضحة تشمل حالات فنية أو أعطال أو تطوير في المنظومة أو بناء علي طلب من العملاء.

وأشارت المصادر إلي أن الوزارة مستمرة في التوسع في استبدال عدادات الكهرباء القديمة إلي أخري مسبوقة الدفع، وذلك ضمن خطة الدولة للتحصيل المسبق لاستهلاك التيار.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه يمكن للمواطنين تغيير الوضع القانوني لـ العدادات الكودية والتي يتم حسابها بسعر موحد بـ ٢.١٤ قرشا إلى عدادات مسبوقة الدفع.

خطوات تقنين وضع العدادات الكودية

وأضافت الشركة أنه يمكن للمواطنين من مالكي العدادات الكودية تغيير وضعية وتقنين العدادات وتغيير نظام المحاسبة إلى نظام الشرائح المتبع، وذلك بعد تقنين وضع العقار مع الجهات المختصة بهذا الشأن.

تعديل نظام محاسبة شرائح الكهرباء بالعدادات

وأشارت إلى أنه يتم تحديد قيمة المقايسات من قبل الإدارة الفنية المختصة بعد الانتهاء من المعاينة، مشيرة إلى أنها تختلف من عميل لآخر.



من جانبه أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن نسبة الفاقد من التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية وصلت إلى أقل من 18%، منها 7% يمثل الفقد الفني، بينما الباقي يمثل فقدًا تجاريًا ناجما عن سرقات التيار الكهربائي، والتي تشمل دخول وخروج الأحمال دون تخطيط ودون علم الشركة المشغلة، مما يؤدي إلى عدم استقرار الشبكة وتدهور جودة الخدمة.

