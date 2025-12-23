بدء فعاليات احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة (صور)

18 حجم الخط

بدأت منذ قليل احتفالية استفادة العلم بـ جامعة القاهرة، بحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وعمداء الكليات، وعدد من الشخصيات العامة.

احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة

وتمثل احتفالية عيد العلم مناسبة سنوية رفيعة تمثل محطة مضيئة في مسيرة جامعة القاهرة، وتجسد تقديرها المستمر للعلم والعلماء، ودورها التاريخي في دعم التميز الأكاديمي والبحثي.

احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة

احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة

تُقام الاحتفالية برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور لفيف من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، إلى جانب قيادات الوزارة والجامعة، ونخبة من العلماء وأعضاء هيئة التدريس، وشخصيات أكاديمية بارزة.

احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة

وتتضمن الاحتفالية تكريم عدد من العلماء وأعضاء هيئة التدريس المتميزين والحاصلين على جوائز علمية مرموقة، فضلًا عن تكريم رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة من خريجي جامعة القاهرة، في تأكيد على الدور الريادي للجامعة في صناعة القيادات الأكاديمية، وامتداد تأثيرها العلمي والفكري في مختلف مؤسسات التعليم العالي داخل مصر وخارجها.

احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة

ويأتي احتفال جامعة القاهرة بـ عيد العلم العشرين تأكيدًا على التزامها الراسخ برسالتها في نشر المعرفة، ورعاية المتميزين، وتحفيز الإبداع والابتكار، وربط البحث العلمي بقضايا التنمية، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة

