رئيس جامعة القاهرة: المكانة الدولية للجامعة لم تعد تُقاس بالتصنيفات بل بحضورها الإنساني

قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة: إن جامعة القاهرة ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل كيان حضاري ممتد في وجدان الوطن، وصرح أكاديمي عريق حمل رسالة العلم منذ أكثر من قرن، وظل شاهدًا على تحولات الدولة المصرية ومسيرتها نحو التقدم.

وأضاف رئيس الجامعة، خلال احتفالية عيد العلم التي تتزامن مع الذكرى الـ127 لتأسيس جامعة القاهرة: إننا نحتفل اليوم بقيمة خالدة هي العلم، في لحظة تمتزج فيها ذاكرة الماضي بقوة الحاضر وطموح المستقبل، مؤكدًا أن هذا الاحتفال يأتي في ظل دعم غير مسبوق من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية التي تؤمن بأن العلم هو أساس بناء الدولة الحديثة.

وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضطلع بدور محوري في دعم الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في تمكين جامعة القاهرة من مواصلة دورها الريادي محليًا وإقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن عام 2025 يمثل محطة فارقة في مسيرة الجامعة.

تأسيس شركة جامعة القاهرة لإدارة الأصول المعنوية

وأشار عبد الصادق إلى أن الجامعة خطت هذا العام خطوة نوعية بتأسيس شركة جامعة القاهرة لإدارة الأصول المعنوية، في تعبير واضح عن انتقال الجامعة من إنتاج المعرفة إلى توظيفها، ومن البحث العلمي إلى الاقتصاد القائم على الابتكار، بما يضمن استدامة العطاء العلمي وتحويله إلى قيمة مضافة للمجتمع.

وأكد أن جامعة القاهرة دشّنت مرحلة جديدة من حضورها الإقليمي والدولي بإنشاء فرع لها في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4777) لسنة 2025، في رسالة تعكس ثقة الدولة في جامعتها الأم، وإيمانها بقدرتها على تصدير نموذج تعليمي رصين يحمل الهوية المصرية إلى العالم.

إنشاء فروع دولية لجامعة القاهرة

وأضاف أن طموح الجامعة لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يجري الإعداد لإنشاء فروع جديدة في الرياض والدوحة، في امتداد طبيعي لدورها العربي، ونقل خبرتها الأكاديمية إلى محيطها الإقليمي، دون أن يفقد التعليم روحه أو تنفصل المعرفة عن جذورها.

وتابع رئيس جامعة القاهرة أن المكانة الدولية للجامعة لم تعد تُقاس فقط بالتصنيفات، بل بحضورها الإنساني والعلمي، وهو ما تجلّى في زيارات تاريخية لعدد من قادة العالم ورؤساء الدول والحكومات، الذين وجدوا في جامعة القاهرة مساحة للحوار والتعاون وبناء الجسور بين الثقافات.

وأشار إلى أن الجامعة، إدراكًا منها لتحولات العصر، أطلقت مؤتمرها الأول للذكاء الاصطناعي تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، ليكون منصة للتفكير في المستقبل، وتأكيدًا على أن العلم حين يتلاقى مع التكنولوجيا يصبح أداة للبناء لا مجرد معرفة نظرية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة واصلت تقدمها بثبات، حيث جاءت ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم، محافظة على مكانتها بين أفضل 1% من جامعات العالم، إلى جانب تميزها في تصنيفات الاستدامة والتصنيفات النوعية المتخصصة.

واختتم رئيس الجامعة كلمته بالتأكيد على أن مستشفيات جامعة القاهرة ستظل ضميرًا صحيًا للوطن ودرعًا طبيًا للمصريين، من خلال مشاركتها في مشروعات قومية كبرى، من بينها الإسهام في إعداد أول جينوم بشري مصري كامل، مؤكدًا أن جامعة القاهرة ستبقى دائمًا منارة للعلم، وبيتًا للفكر، وذاكرة حية للأمة.

