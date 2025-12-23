الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عاما جديدا أكثر أمنا واستقرارا، السيسى يهنئ ملوك ورؤساء العالم بعيد الميلاد المجيد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
18 حجم الخط
ads

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد.

وقد أعرب الرئيس السيسي  في برقياته القادة والزعماء، عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته بهذه المناسبة الطيبة متمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا وعاما جديدا يكون أكثر أمنا واستقرارا لشعوبهم الصديقة ولشعوب العالم كافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أحمد كجوك وزير المالية عيد الميلاد المجيد

الأكثر قراءة

كأس أمم إفريقيا 2025، الكونغو الديمقراطية يتقدم على بنين بهدف في الشوط الأول

الكونغو تهزم بنين بهدف في أمم أفريقيا 2025

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

استعدادات داخل الأهلي لاستقبال وزير الشباب والرياضة واجتماعات مهمة لمجلس الإدارة

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

موعد مباراة كوت ديفوار ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

نهاية كارثية لهندية على يد طبيب مزيف يعتمد على "يوتيوب"

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا شخص مشهور بالمنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

دعاء للصائمين في شهر رجب

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads