عاما جديدا أكثر أمنا واستقرارا، السيسى يهنئ ملوك ورؤساء العالم بعيد الميلاد المجيد

18 حجم الخط

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد.

وقد أعرب الرئيس السيسي في برقياته القادة والزعماء، عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته بهذه المناسبة الطيبة متمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا وعاما جديدا يكون أكثر أمنا واستقرارا لشعوبهم الصديقة ولشعوب العالم كافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.