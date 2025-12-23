"الأعلى للإعلام" ونقابة الصحفيين يتفقان على خارطة طريق لحل أزمة "البوابة نيوز"

18 حجم الخط

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، لبحث سبل حل أزمة صحفيي "البوابة نيوز"، بحضور المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس.

وشهد اللقاء الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة لحل الأزمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن استمرار العمل داخل الجريدة والموقع الإلكتروني، مع الحفاظ الكامل على حقوق الصحفيين.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز أهمية الدور الذي تضطلع به نقابة الصحفيين في التعامل مع الأزمة، مثمنًا المقترحات التي تقدمت بها النقابة في هذا الشأن.

ومن جانبه، عبّر الكاتب الصحفي خالد البلشي، عن تقديره للتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ودوره المهم في ترسيخ أسس المهنة الصحفية والإعلامية.

وعلى هامش الاجتماع، وجه الكاتب الصحفي خالد البلشي دعوة للمهندس خالد عبدالعزيز لحضور حفل مسابقة التفوق الصحفي، التي تقيمها النقابة يوم السبت المقبل.

