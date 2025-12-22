أوقاف الأقصر تشارك في إنهاء خصومة ثأرية دامت 6 سنوات

18 حجم الخط

الأقصر، شاركت مديرية أوقاف الأقصر، اليوم الإثنين، في جلسة إنهاء خصومة ثأرية امتدت لـ 6 سنوات بمقر ساحة الشيخ الطيب بمدينة القرنة، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والقيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظتي قنا والأقصر.

إنهاء خصومة ثأرية



أقيمت مراسم الصلح بين العائلتين بحضور الشيخ أحمد محمد محمد أحمد الطيب، نجل شقيق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ونائب رائد ساحة الشيخ الطيب بالقرنة في الأقصر.

وفي كلمته خلال مراسم الصلح، أكد الشيخ أحمد الطيب رئيس لجنة المصالحات بساحة الشيخ الطيب، على أن الصلح جاء بعد جهود مضنية استمرت لأشهر طويلة لتقريب وجهات النظر وإنهاء حالة الثأر، مشيرًا إلى أن الساحة كان هدفها الأول والأخير هو حقن الدماء وتحقيق السلام الاجتماعي بين أبناء الوطن.

وشهدت ساحة الشيخ الطيب بالأقصر أجواء من البهجة والرضا بعد إعلان الصلح وسط دعوات بأن يعم الأمن والمحبة في ربوع الصعيد، لتواصل الساحة دورها التاريخي في وأد الفتن ونشر قيم التسامح والمودة بين الناس.

وذلك بحضور كل من الشيخ محمد محمد أحمد الطيب، رائد الساحة، والمهندس محمود أحمد محمد الطيب، نجل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الشيخ مصطفى محمد محمد أحمد الطيب، عضو لجنة المصالحات بساحة الشيخ الطيب، المهندس أسامة محمد محمد أحمد الطيب، الشيخ الطيب محمد محمد أحمد الطيب، والدكتور عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.





كما شهد مراسم الصلح، الشيخ الطيب محمد حسان وكيل وزارة الأوقاف بـ الأقصر، والدكتور خليفة إبراهيم رىيس منطقة الأقصر الأزهرية، والأنبا بسنتاؤس إدوارد، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بقنا، والدكتور محمد الشيخ عميد كلية دار العلوم بأسوان، وقدم مراسم الصلح الشيخ محمود أحمد يوسف، واعظ بالأزهر الشريف.

