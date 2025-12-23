الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو
18 حجم الخط

 شهد سعر الذهب في المملكة العربية السعودية حالة من الاستقرار خلال حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، على صعيد جميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وترصد “فيتو”  تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

541 ريالا للبيع.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

473 ريالًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

405 ريالات للبيع.

 

سعر الذهب اليوم، قفز الذهب والفضة، اليوم الثلاثاء، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما أضاف زخمًا إلى أفضل أداء سنوي لهما منذ أكثر من أربعة عقود.

بورصة الذهب عالميا

وارتفع الذهب بنسبة وصلت إلى 1.9% متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 4,381 دولارًا للأونصة والمسجل في أكتوبر، وتتداول العقود الآجلة للذهب حاليًا بالقرب من مستوى 4,500 دولار.

في حين صعدت الفضة بما يصل إلى 3.4% مقتربة من مستوى 70 دولارًا للأونصة. 

ويمثل هذا التحرك امتدادًا لموجة صعود قوية وضعت المعدنين على مسار تسجيل أقوى أداء سنوي لهما منذ عام 1979.

 

تأثير خفض أسعار الفائدة الأمريكية

وجاءت أحدث موجة صعود في وقت يراهن فيه المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2026، في ظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. وعادة ما تشكل أسعار الفائدة المنخفضة عامل دعم للمعادن النفيسة التي لا تدر عائدًا.

حصار فنزويلا وجاذبية الذهب

كما عزز تصاعد التوترات الجيوسياسية جاذبية الذهب والفضة كملاذين آمنين، فقد كثفت الولايات المتحدة حصارها النفطي على فنزويلا، ما زاد الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.


وارتفع الذهب بنحو 70% منذ بداية العام، مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب. كما أسهمت تحركات ترامب الحادة لإعادة تشكيل التجارة العالمية، إضافة إلى تهديداته لاستقلالية البنك المركزي الأمريكي، في تأجيج موجة الصعود القوية في وقت سابق من العام.

 

أسعار المعادن النفيسة

كما سجلت معادن نفيسة أخرى مكاسب قوية، إذ قفز البلاديوم بما يصل إلى 5.1% ليبلغ أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات. وارتفع البلاتين للجلسة الثامنة على التوالي وتداول فوق مستوى 2,000 دولار للمرة الأولى منذ عام 2008.
وعاد الذهب سريعًا للصعود بعد تراجعه من ذروته في أكتوبر، حين اعتُبرت موجة الارتفاع مزدحمة ومفرطة، وهو الآن في وضع يسمح له بتمديد هذه المكاسب إلى العام المقبل.


وتتوقع "جولدمان ساكس" من بين عدة بنوك استمرار ارتفاع الأسعار في عام 2026، مقدّرة في السيناريو الأساسي وصول الذهب إلى 4,900 دولار للأونصة، مع مخاطر تميل إلى مزيد من الارتفاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب في المملكة العربية السعودية اسعار الذهب في السعودية اسعار الذهب في السعودية اليوم المملكة العربية السعودية العربية السعودية حركة تعاملات اليوم الثلاثاء سعر الذهب عيار 18 في السعودية سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 في السعودية مملكة العربية السعودية

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم الفلفل والخيار وانخفاض البصل

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف هيئة النقل العام

الداخلية تسمح لـ 23 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية

هجمات روسية تتسبب في انقطاع الكهرباء بأوكرانيا، والجيش يطالب السكان بالبقاء في الملاجئ

بالأسماء، السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي

انخفاض كبير في البلدي والبيضاء، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads