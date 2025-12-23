إحالة سائق ميكروباص صدم شابا تحت تأثير المخدرات في الزاوية للجنايات

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
محكمة، فيتو
أمرت نيابة الزاوية الحمراء بإحالة سائق سيارة ميكروباص للمحاكمة الجنائية بتهمة صدم شاب أثناء عبوره الطريق تحت تأثير المخدرات مما أسفر عن مصرعه بدائرة القسم.


وجاء في أمر الاحالة أن المتهم تسبب خطأ فى موت المجنى عليه، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم اتباعه للوائح والقوانين.


وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قاد مركبة آلية عبارة عن سيارة ميكروباص تحت تأثير المخدر واصطدم بالمجنى عليه أثناء عبوره الطريق العام بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، فأحدث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى التي أودت بحياته.


عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات.

 

الحوادث المرورية
  

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

