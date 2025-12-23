قبل مباراة الليلة، تاريخ مواجهات منتخب تونس ضد أوغندا

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
يواجه منتخب تونس نظيره أوغندا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في المغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

تاريخ مواجهات تونس ضد أوغندا

التقى منتخبا تونس وأوغندا سابقا في 4 مباريات، وسيطر نسور قرطاج بالكامل محققين 4 انتصارات متتالية.

أول مواجهة كانت في كأس أمم أفريقيا 1962، وفازت تونس 3-0 أوغندا.

ثاني مواجهة، كانت في أمم أفريقيا 1978، وفازت تونس 3-1 أوغندا.

بينما كانت أكبر نتيجة في تصفيات أمم أفريقيا 2000، وانتصرت تونس 6-0 أوغندا.

آخر لقاء كان ودي في 4 يناير 2017، وفازت تونس 2-0 على أوغندا، سجلهما حمزة لحمر، ومحمد علي يعقوبي.

مباراة تونس ضد أوغندا في كأس أمم إفريقيا 

يدير مباراة تونس ضد أوغندا الحكم الجابوني تانجي باتريس ميبيام بمساعدة مواطنيه بوريس ديتسوجا وآبان ندونج، في حين سيكون بيار آتشو في تقنية الفيديو بمساعدة الكاميروني إيلفيس نجونجو.

وتقام المباراة في الملعب الأولمبي بالرباط البالغة طاقة استيعابه 22 ألف متفرِّجًا، مساء اليوم الثلاثاء.

ويخوض منتخب نسور قرطاج منافسات الدور الأول من كأس أمم إفريقيا 2025، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من تونس وأوغندا ونيجيريا وتنزانيا.

ويبحث منتخب تونس عن التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، حيث توج باللقب مرة واحدة في مسيرته وكان ذلك في عام 2004 عندما استضاف البطولة على ملاعبه، وتغلب في المباراة النهائية على منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف.

 

منتخب تونس كأس أمم أفريقيا أمم إفريقيا تونس أوغندا

