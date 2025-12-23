كأس أمم إفريقيا، منتخب تونس يفتتح مشواره بمواجهة أوغندا الليلة

18 حجم الخط

يلتقي منتخب تونس بقيادة مديره الفني سامي الطرابلسي مع نظيره أوغندا، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في المغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

موعد مباراة منتخب تونس ضد أوغندا والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة منتخب تونس ضد أوغندا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس 1، الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا.

حكم مباراة تونس ضد أوغندا في كأس أمم إفريقيا

يدير مباراة تونس ضد أوغندا الحكم الجابوني تانجي باتريس ميبيام بمساعدة مواطنيه بوريس ديتسوجا وآبان ندونج، في حين سيكون بيار آتشو في تقنية الفيديو بمساعدة الكاميروني إيلفيس نجونجو.

وتقام المباراة في الملعب الأولمبي بالرباط البالغة طاقة استيعابه 22 ألف متفرِّجًا، مساء اليوم الثلاثاء.

ويخوض منتخب نسور قرطاج منافسات الدور الأول من كأس أمم إفريقيا 2025، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من تونس وأوغندا ونيجيريا وتنزانيا.

ويبحث منتخب تونس عن التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، حيث توج باللقب مرة واحدة في مسيرته وكان ذلك في عام 2004 عندما استضاف البطولة على ملاعبه، وتغلب في المباراة النهائية على منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف.

ويضم منتخب نسور قرطاج نجوم كبار على غرار علي معلول ومحمد علي بن رمضان ونعيم السليتي وحنبعل المجبري وإلياس السخيري ومنتصر الطالبي.

