وزير الكهرباء يبحث مع رئيس "نورينكو" الصينية مجالات الاستكشاف والتصنيع المرتبط بالمواد النووية

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى مستهل زيارته الى العاصمة الصينية بكين، وتشينج دافانج، رئيس مجموعة "نورينكو China North Industries Corporation (NORINCO)"، العاملة فى مجالات الصناعات الاستراتيجية والدفاعية، والبترول، والمعادن، والهندسة الدولية، والمنتجات المدنية المتخصصة، والاستثمار في الصناعات الاستراتيجية الناشئة.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومواصلة العمل على تعظيم عوائد الخامات الارضيّة، وحسن إدارتها، واستخدامها، واستخلاص العناصر الاستراتيجية النادرة، وفى ضوء خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئات التابعة "هيئة المواد النووية، وهيئة الطاقة الذرية" لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة فى مجالات الاستكشاف والاستخلاص للخامات الأرضيّة والعناصر المصاحبة لها من المواد النادرة والاستراتيجية.

مجالات الاستكشاف والتعدين والتصنيع المرتبط بالمواد النووية



تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والتعدين والتصنيع المرتبط بالمواد النووية، وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، وبناء القدرات البشرية، بما يدعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتطرق اللقاء الذى انعقد بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور هانى جمال أستاذ هندسة الفلزات بهيئة المواد النووية، سبل العمل المشترك في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات الدولية، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والتعاون فى استخلاص العناصر والمواد الاستراتيجية النادرة، وفرص التعاون فى مجال اختصاص هيئة المواد النووية، بما يشمل دراسات الاستكشاف والاستخراج والفصل والتصنيع وغيرها،

تطرق اللقاء إلى أهمية التعاون وتحديد الأطراف المعنية لدراسة الصيغة المناسبة للجانبين، وضرورة الإسراع فى ظل توافر الدراسات اللازمة.

وشملت المناقشات التعاون في مجالات الطاقات المتجددة، خاصة مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وأنظمة تخزين الطاقة، والتوسع في حلول الطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق استراتيجية مصر للتحول الطاقي وزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وأكد الجانبان أن الاجتماع يأتي في إطار العلاقات الممتدة والمتميزة والشراكة بين مصر والصين، وكذلك العمل المشترك لتعزيز العلاقات بين الدولتين، ودعم التعاون في قطاعات الطاقة المختلفة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.



قال الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة حريصة على فتح آفاق تعاون جاد ومستدام مع الشركات العالمية ذات الخبرات المتقدمة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويسهم في توطين الصناعة، وتعظيم المكون المحلي، مشيرا إلى استمرار العمل على توطين التكنولوجيا الصينية الحديثة لتعدين واستخلاص الخامات والعناصر الاقتصادية الحرجة فى إطار خطة الدولة لتعظيم العوائد من الخامات الارضيّة، مشيدا بخبرات الشركة الصينية والتكنولوجيا المتقدمة التى تمتلكها، وانجازات الشركة فى مجالات استكشاف، وتطوير، وإنتاج، وتجارة، موارد النفط، والمعادن، والخامات الأرضية، والعناصر النادرة، والنجاح الذي تم تحقيقه في بناء مشروعات كبرى رائدة للخامات الأرضية في دول عديدة، وكذلك النتائج الملحوظة في مجال القدرات الإنتاجية، والمعدات والتكنولوجيا الخاصة باستخلاص كافة المواد والمعادن، والعناصر الحرجة.



من جانبه، أعرب رئيس مجموعة شركات "نورينكو" الصينية عن اهتمام الشركة بتوسيع تواجدها في السوق المصرية، واستعدادها للتعاون مع الوزارة وجهاتها التابعة في تنفيذ مشروعات مشتركة ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

