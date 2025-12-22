البيت الروسي بالإسكندرية يختتم أنشطته لعام 2025 ويكرم الصحفيين المتميزين

18 حجم الخط

نظم البيت الروسي بالإسكندرية، مساء اليوم، فعالية ختام أنشطته لعام 2025، وذلك بحضور اليد ارسيني ماتيوسشينكو، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، والسيد رزق الطربيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين المتميزين في المحافظة.

وشهد الحفل تكريم الصحفيين الذين قاموا بتغطية فعاليات البيت الروسي والقنصلية، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم الإعلامية في نقل الأحداث والمناسبات الهامة.

كما تم تكريم الزميل خالد الأمير، مدير مكتب جريدة "فيتو" بالإسكندرية، ووكيل نقابة الصحفيين، على تغطيته المتميزة للفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى تغطيته الخارجية لـ مؤتمر كازانيش للبناء والعمارة لدول البريكس الذي أقيم في جمهورية تتارستان الروسية.

وقد عبر الحضور عن تقديرهم لدور الإعلام في تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا، وأشادوا بما قدمه البيت الروسي في الإسكندرية من فعاليات وأنشطة ساهمت في تعزيز التواصل بين البلدين.

العلاقات المصرية الروسية

وأعرب ارسيني ماتيوسشينكو، مدير البيت الروسي، عن سعادته بما لاقته أنشطة المركز خلال عام 2025 من اهتمام، مشيرًا إلى أن عام 2026 ستكون بها أنشطة متنوعة ومختلفة سيتم الإعلان عنها مع بدء العام الجديد.

كما أكد على استمرار دورات تعليم اللغة الروسية للصحفيين من خلال البيت الروسي في الإسكندرية مثمنًا الاهتمام بتعلم اللغة الروسية.

وشدد ماتيوسشينكو، على عمق العلاقات بين مصر وروسيا والذي يساهم في التفاهم بين الشعبين، مشيرًا إلى أن عام 2025 شهد تعاونا كبيرا بين روسيا ومصر، اختتم بزيارة "سيرجي لافروف" وزير الخارجية الروسي لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن استضافة مصر منتدى الشراكة روسيا- أفريقيا.

وأشار مدير البيت الروسي إلى أهمية الأنشطة الثقافية والتعليمية التي يقدمها المركز الثقافي الروسي لأبناء الإسكندرية، فضلا عن المنح الدراسية التي يقدمها المراكز الثقافية الروسية للمصريين للدراسة في روسيا.

