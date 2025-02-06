الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس تتارستان يفتتح أعمال منتدى كازانيش للعمارة والبناء بمشاركة مصرية

رئيس جمهورية تتارستان
رئيس جمهورية تتارستان الروسية، فيتو

 افتتح رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم ميخانوف، منتدى كازانيش للعمارة والبناء،  بمدينة كازان عاصمة تتارستان، بمشاركة أكثر من ٢٠ دولة بينهم مصر، وذلك ضمن أنشطة تجمع البريكس، للعمل المشترك علي تطوير البناء والعمارة للمدن الذكية والتنمية المستدامة.

 

منتدى كازانيش للعمارة والبناء 

 قال رئيس تتارستان، إن منتدى كازانيش للعمارة والبناء مهم، لأنه يأتي ضمن أنشطة تجمع البريكس ويعمل على إعادة الأعمار والبناء بشكل حضاري للمستقبل للدول المشاركة في المنتدى، لافتا إلى أن “المنتدى يأتي في توقيت هام نحتاجه جميعا للعمل سويا من أجل بناء المدن للتنمية المستدامة وحماية البيئة”.

 

تحديات البريكس 

 وأضاف إيلسور ميتشين، عمدة كازان، أنه لأول مرة، سيركز المنتدى بعمق على التحديات المعمارية والحضرية التي تواجه كل دولة من دول بريكس، مع دراسة الحلول والاستراتيجيات التي يطبقها الخبراء في مجالاتهم. ستعزز الخبرة الجماعية من قارات متعددة كل مشارك من خلال الحوار المفتوح، مما يجعل المدن أكثر استدامة وتركز على الإنسان.


وأشار إلى أن النتائج العملية ستكون بمثابة المبدأ الرئيسي للمنتدى، والذي يعد استمرارًا لعمل قمة بريكس  كما أنه سيعزز المناقشات والاتفاقات والتعاون بين المؤسسات والخبراء من مختلف البلدان، كما  يعكس الوحدة في التنوع، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، أصبحت قازان مكانًا للقوة والإبداع لأشخاص من مختلف الصناعات والثقافات والبلدان. عند تقاطع آرائهم هنا في قازان، تظهر أفكار جديدة، ويتم اتخاذ القرارات على مستوى المجتمع العالمي.

وأضاف عمدة مدينة بشكيش: كازان معروفة بخبرتها في مجال إدارة المدينة والأعمار وريادته في هذا،  ونحن في بشكيش نعمل علي مشروعات تغييرات معمارية تواكب التنمية المستدامة، ولدينا تاريخ كبير ومركز اقتصادي وسياسي هناك ونتعامل في تطوير المشروعات الجديدة للسياحة والبناء والمدن الخضراء وإنشاء شبكة مواصلات ونواجه تحديات مختلفة نعمل على تخطيها سريعا.

 

خطة كازان للعمارة 

 وخلال فعاليات المؤتمر جري استعراض مجهودات مدينة كازان في التخطيط والبناء والعمارة مع الحفاظ على الطابع التاريخي للمدينة، وليواكب خطة التنمية المستدامة والمدن الخضراء وتطوير المسطحات المائية والشوارع الرئيسية. 

ومن المقرر توقيع مذكرة تعاون لكبار المهندسين المعماريين في تحالف البريكس لصالح 2.6 مليار شخص .
كما جرى عقد الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية التابعة لرابطة المدن والبلديات في دول بريكس، وهي واحدة من أكبر المنظمات في العالم، حيث جمعت 20 دولة و 260 مدينة في ثلاث قارات، وفي قازان  ستصبح اللجنة الرابطة العامة الوحيدة في العالم لممثلي البلديات المسؤولة عن المظهر المعماري للمدن. 

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