مدير البيت الروسي بالإسكندرية: الدبلوماسية الشعبية ساهمت في دفع العلاقات بين القاهرة وموسكو

قال أرسيني ماتيوسشينكو، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، إن العلاقات بين مصر وروسيا ممتده منذ عقود، والدبلوماسية الشعبية تساهم في التفاهم بين الشعوب، ومكانه مصر هناك مركزين ثقافيين لروسيا في القاهرة والإسكندرية.

وأضاف أن من أهم الأنشطة الثقافية والتعليمية التي يقدمها المراكز الثقافية بمصر هي توفير المنح الدراسية للمصريين للدراسة في روسيا.

وأوضح أن خلال العام الجاري تم تقديم 338 منحة دراسية من الحكومة الروسية إلى الطلاب المصريين في مجالات الدراسة المختلفة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، فضلا عن المنح الخاصة بمسابقات التعليم في روسيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه البيت الروسي بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، بعنوان "الدبلوماسية الشعبية"، بمناسبة احتفالية 100 عام على الدبلوماسية الشعبية" خلال أكتوبر الجاري.

. وذلك بحضور رزق الطربيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية وعدد من أعضاء مجلس نقابه الصحفيين ومحررو القنصلية بالمحافظة.

وأضاف أن شهر أكتوبر الجاري يشهد حدث هام وهو “100 عام على الدبلوماسية الشعبية”، لافتًا أن الدبلوماسية الشعبية بدأت مع تأسيس أو جمعية للعلاقات الروسية عام 1925، وهي الجمعية الثقافية السوفيتية للتعاون في الخارج، وذلك للعمل مع دول العالم، وعلى رأسهم مصر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين في مجالات التبادل الثقافي.

وأشار أن في السادس والعشرين في أكتوبر الجاري يقام منتدى الدبلوماسية الشعبية وحيث تستضيف روسيا أكثر من 60 دولة والذي يضم دول البريكس.



وتطرق مدير البيت الروسي التعاون بين مصر روسيا في المجالات الثقافية بدأت منذ أكثر من 60عامًا، مع تأسيس المراكز الثقافية والبيوت الروسية في مصر، حيث تم تأسيس البيت الروسي في القاهرة عام 1966، والبيت الروسي في الإسكندرية عام 1967.

وأوضح أن 20% من السياحة في مصر من روسيا اي تقدر بأكثر من 2 مليون سائح روسي خلال العام، وأن هناك 5 آلاف روسي يعملون في الضبعة وحدها.

ومن جانبه ثمن نقيب الصحفيين بالإسكندرية، رزق الطرابيشي، العلاقات المصرية الروسية، مؤكدًا أن الشراكة المصرية الروسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أعلى المستويات.

كما أكد على دور البيت الروسي في الإسكندرية على التعاون والتبادل الثقافي بين مصر وروسيا من خلال الفعاليات التي تقام للمصريين سواء في الإسكندرية أو المحافظات الأخرى.

