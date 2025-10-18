القنصلية الروسية بالإسكندرية تنظم احتفالية لذوي الهمم والأيتام

نظمت القنصلية العامة الروسية في الإسكندرية، حفلًا خيريًا لذوي الهمم والأيتام بمقرها، بالتعاون مع البيت الروسي، وبمشاركة فريق "ميشن دوبرو" الروسي، الذي يتواجد في جمهورية مصر العربية للعام الثالث على التوالي، مستمرًا في تنفيذ مشروع الخير.

وقد شهد الحفل مشاركة أكثر من 80 طفلًا من الأيتام وذوي الهمم، حيث تم تقديم العديد من الفقرات الترفيهية التي أسعدت الأطفال، إلى جانب تقديم المأكولات الروسية التي أضافت جوًا خاصًا للمناسبة.

وقام القنصل العام كارين فاسيليان في نهاية الحفل بتوجيه الشكر لجميع الحضور واللي لالغرفة التجارية بالإسكندرية، مشيرا إلى حرص القنصلية على إقامة هذه الاحتفالات بصفة دورية، وقام بتقديم الهدايا للأطفال.

جدير بالذكر أن البيت الروسي ينظم مساء اليوم بمقر المركز حفلا موسيقيا من أداء ذوي الهمم، وتأتي هذه الأنشطة في إطار الاهتمام بذوي الهمم والمساعدة في دمجهم بالمجتمع.

