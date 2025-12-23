أستاذ قانون يكشف مدى دستورية تعديلات قانون "المهن الرياضية"

18 حجم الخط

قال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية الذى وافق عليه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس، يتسق مع فكرة حوكمة التشريعات، ويتماشي مع النصوص الدستورية.

رئيس مجلس الوزراء

وأوضح فوزى في تصريح خاص، أن بالنسبة للهدف من التعديل، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بتعديل مسمى "كليات التربية الرياضية" لتصبح بإسم "كليات علوم الرياضة"، وبالتالي يأتى مشروع القانون يتماشى تمامًا مع هذا التعديل.

تعديل قانون النقابة

وحول ما تردد حول تدخل الحكومة في تعديل قانون النقابة دون أخذ رأيها، فهو كلام غير صحيح، موضحا حضور ممثلي النقابة، اجتماعات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ التى ناقشت مشروع القانون، حيث ممثلين عن النقابة من بينهم رئيس إدارة قانونية ومستشار قانوني، وهذا يتطابق مع المادة 77 من الدستور، التى تنص على وجوب أخذ رأي النقابات في مشروعات القوانين المتعلقة بها، سواء كان ذلك كتابةً أو عبر حضور اللجان النوعية التي تناقش المشروع، وتابع، وبناءً عليه، تم أخذ رأي النقابة.

مشروع القانون يتسق مع الدستور

واختتم فوزى،: أرى أن مشروع القانون يتسق مع الدستور ولا غضاضة في ذلك، مضيفا،: أيضا من الأمور المتميزة في مشروع القانون أنه كان قد أُحيل إلى مجلس الشيوخ في سبتمبر الماضي، وعندما اكتمل تشكيل المجلس في فصله التشريعي الثاني، عُرض عليه ووافق عليه بطريقة موضوعية.

