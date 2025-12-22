الإثنين 22 ديسمبر 2025
رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد

المستشار عصام فريد
المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، فيتو
وجه المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة للشعب المصري بمناسبة العام الميلادى الجديد.

حلول العام الميلادي الجديد

وقال: أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الميلادى الجديد، وبهذه المناسبة، أتوجه إليكم بخالص التهانى القلبية بحلول العام الجديد، الذى نُودع فيه عامنا الماضى بكل تجاربه، ونفتح صفحة جديدة مليئة بروح الأمل والإصرار على استكمال مسيرة العمل الوطنى التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحو تحقيق غد مشرق بالآمال. 

تهنئة رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة العام الميلادي الجديد 

وتقدم رئيس مجلس الشيوخ بخالص التهانى والتبريكات إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وإلى الشعب المصرى بحلول العام الميلادى الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وامن وسلام على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم، مصطفين جميعا خلف قيادتنا الحكيمة لنستكمل إنجازاتنا ونرسخ دعائم نهضتنا، وكل عام وحضراتكم بألف خير.

رفع جلسة مجلس الشيوخ 

ورفع المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، وذلك دون تحديد موعد الجلسة المقبلة.

جاء ذلك، بعد موافقة المجلس خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عصام فريد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية وذلك بشكل نهائى، عقب مناقشة الأعضاء، تقرير لجنة الشباب والرياضة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى.

