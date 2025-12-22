الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار اليوم وغدا

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر بدأت تشهد الأجواء الشتوية بامتياز، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل.

وأضافت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى تصل إلى 8 درجات مئوية، بينما تسجل في محافظات الصعيد نحو 6 درجات مئوية، مشيرة إلى أن الليالي ستكون شديدة البرودة، خصوصًا في الفترة المتأخرة من الليل.

وأضافت منار غانم، أن درجات الحرارة العظمى ستكون حول المعدلات الطبيعية، حيث تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن انخفاض نسب الرطوبة في الكتل الهوائية يزيد من الإحساس بالبرودة.

وأشارت منار غانم، إلى أن هناك توقعات بهطول أمطار متقطعة اليوم وغدًا، وخصوصًا على المناطق الساحلية، مع تحذير من شبورة مائية كثيفة صباحًا ستستمر حتى الساعة التاسعة، وتختفي تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

