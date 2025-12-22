18 حجم الخط

أفادت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، في تقرير لها اليوم الإثنين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استدعت 48 سفيرًا، جرى تعيينهم في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وذلك بهدف أن يكون السفراء ممن يعملون ضمن أجندة ترامب التي حددها في حملته الانتخابية وتتلخص بشعار "أمريكا أولًا".

إدارة ترامب تستدعي 48 سفيرًا عينهم الرئيس السابق جو بايدن

وجاء في تقرير صحيفة نيويورك بوست الأمريكية إن إدارة ترامب استدعت السفراء من دول في آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الوسطى والجنوبية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الاستدعاء جاء "في أعقاب خفض كبير في عدد الموظفين الذين عينهم الرئيس السابق جو بايدن".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، أن استدعاء السفراء الأمريكيين إجراء روتيني.

إجراء معتاد أم تغيير في السفراء



واعتبر أن ذلك "إجراء مُعتاد في أي إدارة، السفير هو الممثل الشخصي للرئيس، وللرئيس الحق في ضمان وجود ممثلين له في هذه الدول يدعمون أجندته (أمريكا أولًا)".

ونوهت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب لم تعين بعد ممثلين دائمين في النمسا وألمانيا وقطر والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية.

وكان الصحفي جوش روين من صحيفة "واشنطن بوست"، قد نشر عبر حسابه على منصة "إكس"، قائمة تضم السفراء الذين تم استدعاؤهم، قبل أن يحذفها لاحقًا.

