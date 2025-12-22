البيت الأبيض: ترامب ووزير الحرب يعلنان إجراءات جديدة بشأن صناعة السفن

18 حجم الخط

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الحرب بيت هيجسيث سيقومان، في وقت لاحق اليوم، بالإعلان عن إجراءات جديدة تتعلق بقطاع بناء السفن، في خطوة تعكس اهتمام الإدارة الأمريكية بتعزيز القدرات الصناعية والبحرية لـ الولايات المتحدة في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة.

تحرك ترامب ووزير الحرب الأمريكي بشأن بناء السفن

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم الصناعات الوطنية الحيوية، وعلى رأسها صناعة السفن العسكرية والتجارية، التي تُعد ركيزة أساسية للأمن القومي الأمريكي ولحماية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لـ الولايات المتحدة حول العالم.

حوافز مالية وتشريعية لتشجيع شركات بناء السفن الأمريكية بدعم من ترامب

وبحسب مصادر مطلعة، من المتوقع أن تشمل الإجراءات التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي حوافز مالية وتشريعية لتشجيع شركات بناء السفن المحلية، إلى جانب خطط لتحديث البنية التحتية للأحواض الجافة، وتوسيع برامج التدريب لتأهيل العمالة المتخصصة في هذا القطاع. كما يُرجّح أن تتطرق التصريحات إلى تقليص الاعتماد على الخارج في سلاسل التوريد المرتبطة بالصناعات البحرية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز حضورها البحري عالميًا، لا سيما في ظل المنافسة المتصاعدة مع قوى دولية كبرى، وازدياد أهمية الأساطيل البحرية في تأمين طرق التجارة الدولية وحماية الممرات الاستراتيجية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس توجه إدارة ترامب نحو إعادة إحياء الصناعة الأمريكية الثقيلة، وربطها بشكل مباشر بملفات الدفاع والأمن القومي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاقتصاد، ورفع الجاهزية العسكرية للولايات المتحدة في المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يكشف الإعلان الرسمي عن تفاصيل أوضح حول نطاق هذه الإجراءات وجدولها الزمني، وتأثيرها المتوقع على القطاعين العسكري والمدني.

