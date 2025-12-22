الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة وترويع المواطنين بالأزبكية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء والتشاجر، وترويع المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية الي جلسة 25 ديسمبر الجاري.


وكانت مباحث قسم شرطة الأزبكية تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين قيام 3 عاطلين بحيازة أسلحة بيضاء بقصد التشاجر وإعدادهم للمشاجرة مع آخرين بسبب خلافات بينهم؛ مما أثار الخوف في نفوس الناس بالشارع.


عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة أسلحة
حدد قانون الأسلحة والذخائر عقوبات صارمة لجريمة جلب أو حيازة سلاح ناري دون ترخيص، لما تمثله من خطر جسيم على الأمن العام واستقرار المجتمع.

ووفق المادة (26 مكررًا) من قانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحًا ناريًا أو أيًا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (2، 3، 4) من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى.

وإذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 فتكون العقوبة الإعدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الأزبكية الأزبكية مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة قانون الأسلحة والذخائر

مواد متعلقة

خلافات مالية تشعل مشاجرة فى منشأة القناطر

لافتة مطعم تشعل مشاجرة بين شخصين ومالك المحل في الهرم

اعترافات تفصيلية للمتهمين في واقعة مشاجرة بسبب تركيب كاميرات أمام محل بالسلام

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

كأس الأمم الافريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

كأس مصر، موعد مباراة المصري ضد دكرنس والقناة الناقلة

منى محرز.. المرأة الحديدية تعود إلى الواجهة من جديد في وزارة الزراعة

حصاد الأدوية المغشوشة والمسحوبة من السوق في 2025، قائمة بأبرز الأصناف

وزير المالية: نُسدد أكثر مما نقترض ونجحنا في خفض الدين الخارجي 2 مليار دولار

بعد تعديلها، الموعد الجديد لمباراة الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. الدكتور أحمد عمر الأزهري نقيب الصحفيين الصوماليين

9 أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بخسارة الأموال والضياع

المزيد
الجريدة الرسمية
ads