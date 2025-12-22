المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بهتك عرض فتاة في حدائق القبة

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بهتك عرض فتاة حال سيرها بالطريق العام بمنطقة حدائق القبة.

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 17 سنة تتهم فيه شاب بهتك عرضها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء سيرها بمفردها في الشارع.

وقالت المبلغة، إنه أثناء سيرها بالشارع اقترب منها شاب وتحدث معها ألفاظ نابية ثم حاول السير معها فرفضت فقام بملامسة جزء حساس من جسدها وفر هاربا.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة هتك العرض فى القانون

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

