تجديد حبس تاجر خردة وحارس عقار بتهمة سرقة فيلا تحت التشطيب بالقاهرة الجديدة

18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس تاجر خردة وحارس عقار بتهمة سرقة فيلا تحت التشطيب بدائرة القسم، 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية عندما كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية والأدوات الصحية من مسكنه بمنطقة التجمع.



وبالفحص، تبين تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من طبيب مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة كمية من الأسلاك الكهربائية والأدوات الصحية بأسلوب الفك من داخل الفيلا المملوكة له، والتي كانت تحت التشطيب.

ضبط تشكيل عصابي سرق أسلاكا كهربائية وأدوات صحية

وبإجراء التحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما تاجر خردة له معلومات جنائية، وحارس العقار المجاور للفيلا، وبحوزتهما مركبة «تروسيكل» استخدمت في ارتكاب الواقعة.

وبإرشادهما، تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية، مالك محل مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتم ضبطه هو الآخر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على حبس من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.