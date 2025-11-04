الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
"الصحفيين" تعرض فيلما تسجيليا عن آلة السمسمية بالتزامن مع ذكرى مقاومة العدوان الثلاثي

الفيلم التسجيلي أوتار
الفيلم التسجيلي أوتار مصرية، عن تاريخ آلة السمسمية، فيتو

بدأت منذ قليل ندوة اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع الجمعية التاريخية المصرية، عن الذكرى ٦٩  للمقاومة الشعبية خلال العدوان الثلاثي على مدينة بورسعيد، التي انتهت بدحر القوات الفرنسية، والإنجليزية، وقوات العدو الصهيوني، ثم تفجير المقاومة لتمثال ديليسبس.

فيلم أوتار مصرية 

وعرض خلال الندوة  الفيلم التسجيلي "أوتار مصرية"، للمخرج عمرو حسين عبد الغني، ويدور حول تاريخ السمسمية ودورها الوطني في المقاومة ونضال الشعب خلال 150 عام منذ افتتاح قناة السويس.

تاريخ آلة السمسمية 

ويتناول فيلم "أوتار مصرية" تاريخ آلة السمسمية الموسيقية في مدن القناة الثلاث (الإسماعيلية، بورسعيد، والسويس)، ويبرز الدور الوطني والنضالي لـ"السمسمية" على مر العصور منذ حفر قناة السويس في القرن التاسع عشر الميلادي وحتى نصر أكتوبر 1973، من خلال حوارات مع عدد من أبرز العازفين والشعراء والمغنيين والصحفيين والمؤرخين.

و يتحدث في الندوة الدكتور أحمد الشربيني، رئيس الجمعية التاريخية المصرية، ورئيس اتحاد المؤرخين العرب، والدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، والدكتور علي الحفناوي الباحث في تاريخ قناة السويس، ونجل الدكتور مصطفى الحفناوي، الذي أعد قانون تأميم قناة السويس، والدكتور  أحمد الصاوي، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة، والكاتب الصحفي والمؤرخ العسكري محمد الشافعي، والباحثة آمال عسران نجلة المقاوم البطل سيد عسران، والمخرج عمرو حسين عبدالغني، ويدير الندوة الكاتب الصحفي أحمد رجب، ويشارك في تنظيم الفعالية الزميلان تامر هنداوي، ومحمود السقا.

