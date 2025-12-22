الإثنين 22 ديسمبر 2025
اقتصاد

بورصة دمشق تسجل نموا بنسبة 37% وتستعد لإطلاق صناديق استثمارية جديدة

سوريا
سوريا
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية السورية عبد الرزاق القاسم، إن بورصة دمشق للأوراق المالية، شهدت ارتفاعا ملحوظا في قيمتها السوقية الإجمالية، حيث وصلت إلى نحو 25 تريليون ليرة سورية (ما يعادل 2.25 مليار دولار) منذ استئناف التداول في يونيو الماضي. 

ارتفاع القيمة السوقية لبورصة دمشق

وأضاف القاسم، أن هذه القيمة تمثل زيادة تقدر بنحو 636 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ 37%، بحسب الشرق بلومبرج.

وأعرب، عن اعتقاده بأن هذه الأرقام تعكس عودة تدريجية للثقة إلى السوق المالي المحلي، بعد سنوات طويلة من التراجع والاضطراب أعقبت إعادة افتتاح البورصة رسميا في مارس 2009.

ويأتي هذا النمو في إطار جهود حكومية تهدف إلى تطوير السوق المالي وجعله رافعة للاقتصاد الوطني، عبر جذب استثمارات محلية ودولية.

وبلغت قيمة التداولات في السوق 311 مليار ليرة، بحجم تداول 76 مليون سهم من خلال أكثر من 50 ألف صفقة.

إصلاحات تشريعية وتنموية

وكشف المسؤول السوري عن حزمة إصلاحات تشريعية جارية لتطوير القطاع، من أبرزها إعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار، والذي يسمح بتأسيس صناديق تستثمر في قطاعات اقتصادية متنوعة، وليس حصريا في الأوراق المالية كما كان سابقا، مما يوفر أدوات استثمارية جديدة وأكثر تنوعا.

كما كشف عن مشروع نظام جديد لحوكمة الشركات المساهمة العامة، يهدف إلى تعزيز دور المساهمين وضمان النزاهة والشفافية في السوق.

وتابع: والتوجه نحو تنويع الأدوات المالية مثل الصكوك الإسلامية، وإنشاء منصات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتوافق مع توجه الدولة نحو "اقتصاد السوق".

وأشار القاسم إلى أن الهيئة تنسق مع وزارة المالية لوضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الأوراق والأسواق المالية، وتحديث القوانين بما يتماشى مع الممارسات الدولية.

يذكر أن بورصة دمشق كانت قد أغلقت لفترةٍ ثم عادت للعمل في منتصف العام الماضي، وسجل مؤشرها الرئيسي ذروة عند 108 آلاف نقطة في نوفمبر 2024، قبل أن يغلق عند 99,694 نقطة في الجلسة الأخيرة من العام.

