العملات الرقمية بين الشمول المالي وفوضى الأسواق.. خبراء: تمثل تحديا مباشرا للبنوك لهذه الأسباب.. ويكشفون آخر تحركات السوق خلال العقد الأخير.. وفقدان السيطرة على السياسة النقدية أبرز المخاوف

شهدت أسواق العملات الرقمية نموًا مذهلًا خلال العقد الأخير، حيث ارتفع حجم التداول العالمي من نحو 5 مليارات دولار في 2013 إلى أكثر من 2 تريليون دولار في 2023، مع تجاوز عدد مستخدمي المحافظ الرقمية حول العالم 300 مليون مستخدم. 

هذا النمو السريع يعكس التحولات الجوهرية التي يشهدها النظام المالي العالمي، إذ باتت العملات الرقمية تمثل تحديًا وفرصة في آن واحد،  فبينما يرى البعض في هذه العملات مستقبل المال ووسيلة لتعزيز الشمول المالي وتسريع التحويلات، يخشى آخرون من تأثيرها على الاستقرار المالي وصعوبة الرقابة عليها. 

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة درية ماضي، مدرس التمويل والاستثمار  بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن التحولات السريعة التي يشهدها العالم المالي قد جعلت العملات الرقمية تبرز كأحد أكثر الابتكارات إثارة للجدل، فبينما يعتبرها البعض مستقبل المال، يخشى آخرون من التهديدات التي قد تطرأ على الهياكل المالية التقليدية. 

 

اعتماد العملات الرقمية المشفرة على تقنية البلوكتشين

وأضافت أن العملات الرقمية تمثل نوعًا من النقود التي يتم تداولها إلكترونيًا دون وجود مادي، وتعتمد على تقنيات رقمية متطورة في إصدارها وتداولها، وتنقسم هذه العملات إلى نوعين رئيسيين: عملات رقمية مشفرة لا تخضع لجهة إصدار مركزية، وعملات رقمية تصدرها البنوك المركزية ضمن إطار تنظيمي رسمي.

وتابعت الدكتورة درية: تعتمد معظم العملات الرقمية المشفرة على تقنية البلوكتشين، وهي سجل رقمي موزع يتم فيه تسجيل المعاملات في كتل زمنية مترابطة ومشفرة، تتميز هذه التقنية بالشفافية وصعوبة التلاعب، حيث يتم التحقق من المعاملات عبر شبكة من المشاركين بدلًا من جهة مركزية واحدة، مما يقلل من مخاطر التزوير ويعزز الثقة الرقمية.

انخفاض تكاليف التحويل وسرعة تنفيذ العمليات

وأشارت ماضي إلى أن العملات الرقمية تمثل تحديًا مباشرًا للبنوك التقليدية، خاصة في مجالات التحويلات المالية وخدمات الدفع مع انخفاض تكاليف التحويل وسرعة تنفيذ العمليات، قد يتراجع اعتماد الأفراد على الوسيط البنكي، وفي المقابل، بدأت بعض البنوك في اعتماد التكنولوجيا المالية ودمجها ضمن نماذج أعمالها للحفاظ على دورها في النظام المالي.

فقدان السيطرة على السياسة النقدية

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الهواري، الخبير المالي، إن الحكومات تخشى من العملات الرقمية لأسباب متعددة، أبرزها فقدان السيطرة على السياسة النقدية وصعوبة تتبع المعاملات، مما قد يفتح المجال لغسل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الأنشطة غير المشروعة، كما تثير العملات المشفرة مخاوف تتعلق بالاستقرار المالي بسبب تقلباتها الحادة.

الفرق بين العملات المشفرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية

وأوضح الدكتور محمد أن العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين تختلف عن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية في عدة جوانب أساسية.

 فالعملات المشفرة لامركزية ولا تخضع لسلطة رقابية، بينما تصدر العملات الرقمية للبنوك المركزية ضمن إطار قانوني منظم وتتمتع بغطاء سيادي، وتهدف إلى تعزيز كفاءة النظام المالي دون التفريط في الرقابة النقدية.

وقال الهواري إن العملات الرقمية أسهمت في إحداث تطور ملحوظ في وسائل الدفع، حيث أتاحت تنفيذ المعاملات بسرعة فائقة وتكلفة أقل، خاصة في التحويلات العابرة للحدود، كما ساعدت على تعزيز الشمول المالي من خلال تمكين الأفراد غير المتعاملين مع البنوك من الدخول إلى النظام المالي عبر الهواتف الذكية.

ومن المتوقع أن تلعب العملات الرقمية دورًا متناميًا في النظام المالي العالمي، سواء من خلال توسع استخدام العملات المشفرة بشكل منظم، أو عبر انتشار العملات الرقمية للبنوك المركزية، ومن المرجح أن يشهد المستقبل نموذجًا يجمع بين التكنولوجيا اللامركزية والرقابة المؤسسية، مما يحقق التوازن بين الابتكار والاستقرار المالي.

