مي عمر تشارك في بطولة فيلم "هيروشيما" أمام السقا

تعاقدت مؤخرًا الفنانة مي عمر على البطولة النسائية لفيلم “هيروشيما” أمام الفنان أحمد السقا، حيث سبق وتعاونا معًا من خلال مسلسل “ولد الغلابة” و“نسل الأغراب”.

فيلم أحمد السقا الجديد

وتشهد أحداث فيلم “هيروشيما ” قصة حب تجمع السقا ومي عمر، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته حنان مطاوع وأحمد رزق وبعض النجوم الشباب.

وعرض للسقا مؤخرًا فيلم “أحمد وأحمد” برفقة الفنان أحمد فهمي، في دور العرض السينمائي، حيث تم طرحه ضمن موسم أفلام صيف 2025.

وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” لنوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة، وتتوالى الأحداث.

