ريهام عبدالغفور: ترددت في قبول دوري بفيلم "خريطة رأس السنة"

أعربت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بالمشاركة في فيلم «خريطة رأس السنة»، مؤكدة أن الاقتراب من القضايا الإنسانية الحساسة، وعلى رأسها قضايا ذوي متلازمة داون، يمنح الأعمال السينمائية أهمية خاصة وعمقًا أكبر.

وقالت ريهام عبد الغفور، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إنها كانت مترددة للغاية قبل قبول الدور، موضحة: «كنت مترددة بشكل كبير قبل قبول هذا الدور، خاصة أن أصحاب متلازمة داون كان لابد من النظر إليهم بعين شديدة الحرص والاحترام، كما أن التحضير للشخصية كان مرهقًا بالنسبة لي»، مشيرة إلى أن التجربة تطلبت مجهودًا نفسيًا وفنيًا كبيرًا.

قصة فيلم خريطة رأس السنة

وتدور أحداث فيلم «خريطة رأس السنة» حول شابة من ذوي متلازمة داون تجد نفسها مجبرة على خوض رحلة غير معتادة، بعد تعرض عائلتها لأزمة مفاجئة، وبرفقة ابن شقيقتها، تنطلق في رحلة بحث عن الأم التي اختفت عقب وفاة الأب بشكل صادم.

وخلال رحلتهما الطويلة، يواجه الثنائي العديد من العقبات والمواقف الإنسانية المؤثرة، التي تختبر قوة البطلة الداخلية وقدرتها على حماية الطفل، وفي الوقت ذاته تعرفها على عالم جديد لم تكن مستعدة لخوضه من قبل.

أبطال وصناع العمل

فيلم «خريطة رأس السنة» من تأليف يوسف وجدي، وإخراج رامي الجندي، ويشارك في بطولته إلى جانب ريهام عبد الغفور كل من محمد ممدوح، وأسماء أبو اليزيد، وهنادي مهنا، بالإضافة إلى الطفل آسر.

ريهام عبد الغفور تتحدث عن التجربة

وكانت ريهام عبد الغفور قد تحدثت عن تجربتها في الفيلم عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»، مؤكدة أن العمل يمثل لها تجربة إنسانية خاصة، قائلة: «فيلم خريطة رأس سنة بالنسبة لي كان تجربة أهم وأعمق من مجرد دور أو عمل، اتعرفت على أولادنا ودي كانت أهم حاجة بالنسبة لي في التجربة».

وأضافت أنها تعلمت من الأطفال معنى الذكاء العاطفي الحقيقي، مشيرة إلى: «اتعلمت منهم إن الذكاء العاطفي أهم من أي حاجة تانية، واتمنيت إن الناس كلها تتعامل مع بعض زي ما أولادنا بيتعاملوا مع الناس والدنيا، بقلبهم وعواطفهم قبل أي شيء».

