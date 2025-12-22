الروبية الهندية أسوأ العملات أداء في آسيا، وتوقعات بمواجهة ضغوط قوية خلال 2026

18 حجم الخط

تتعرض الروبية الهندية لضغوط شديدة جعلتها أسوأ العملات أداء في آسيا هذا العام، وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة واستمرار خروج الاستثمارات الأجنبية.

محطات التدهور والضغوط الحالية

كسرت الروبية مؤخرًا حاجز 90 روبية للدولار، وهو مستوى نفسي مهم، ووصلت إلى تداولات قرب 91 روبية، في انخفاض تجاوز 6% من قيمته منذ بداية العام 2025.

يعزي الضعف إلى عاملين أساسيين، الأول غياب التقدم في المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية بين الهند والولايات المتحدة، والثاني استمرار خروج استثمارات المحافظ الأجنبية من الأسواق الهندية، حيث سحب ما يقرب من 18 مليار دولار من الأسهم المحلية حتى منتصف ديسمبر 2025.

تأثير الرسوم الجمركية

فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من الواردات الهندية اعتبارا من أغسطس 2025، مما أثر سلبا على الصادرات والثقة.

توقعات متنوعة لمستقبل العملة

يتباين نظر المحللين لمستقبل الروبية بين تشاؤم وحذر، مع تركيز الجميع على عامل الاتفاق التجاري.

الآثار الاقتصادية وردود الفعل

ويحذر خبراء اقتصاد من أن ضعف الروبية يرفع تكلفة الواردات وقد يؤثر على معدل التضخم في الهند، كما يعتبر سلاحا ذا حدين للمستثمرين الأجانب، حيث يجعل الشراء أرخص لكنه يزيد من مخاطر عدم اليقين.

في المقابل، قد يعزز انخفاض قيمة العملة تنافسية الصادرات الهندية في الأسواق العالمية، خاصة مع انخفاض معدلات التضخم المحلي التي تساعد على امتصاص جزء من التأثير.

تدخل البنك المركزي

على الرغم من تأكيد بنك الاحتياطي الهندي حديثا على سياسة تعويم مدار تسمح لقوى السوق بتحديد سعر الصرف، إلا أنه تدخل بقوة في السوق للحد من حدة التراجع، مما يدل على حرصه على منع التقلبات الحادة.

وقام البنك أيضا بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25% إلى 5.25% في ديسمبر 2025 لدعم النمو، وهو إجراء قد يضغط على العملة.

وتواجه الروبية الهندية اختبارا صعبا مع دخول عام 2026، حيث يرتبط مصيرها بشكل كبير بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يمكنه عكس اتجاه تدفقات رأس المال الأجنبي واستعادة ثقة المستثمرين.

في الوقت الحالي، وبينما تسعى السلطات لتحقيق توازن بين دعم النمو المحلي وضمان استقرار العملة، تظل الروبية تحت مجهر الأسواق العالمية كأحد أكثر العملات الناشئة تعرضا للضغوط.

