في ذكرى ميلاد محمود المليجي، 400 فيلم وتكريم تاريخي في مجلس الشورى

محمود المليجى، شرير السينما، جمع بين أدوار الطيبة وأدوار الشر والإجرام، عملاق فى الأداء، عرف بطيبة القلب بين زملائه، من أشهر أدواره أحمد أبو سويلم فى فيلم الأرض، ونظرا لحب الجماهير أصبح من أشهر نجوم السينما، وصف أدائه يوسف شاهين بالتلقائية التى يفتقدها أى ممثل آخر، رحل عام 1983.

ولد الفنان القدير محمود المليجى فى مثل هذا اليوم عام 1910 بحي المغربلين بالقاهرة، ونشأ فى حى الحلمية الجديدة. كان مسرح مدرسة الخديوية الثانوية بداية ظهوره، حيث برع فى التمثيل بفرقة المدرسة فكان مصدر إعجاب كل من شاهده وساعده الحظ عندما حضر الفنان المسرحى عزيز عيد ليدرب فريق المدرسة انبهر بأدائه وتنبأ له بمستقبل كبير.

عبد الوهاب يعارض عمله بالغناء

كانت وجهة الفنان محمود المليجى فى البداية أن يصبح مطربا ولم يكن التمثيل هدفه لكن الموسيقار محمد عبد الوهاب صدمه بقوله إنه لا يصلح للغناء بسبب صوته الجاف الخشن، ثم أراد أن يكون عازفا وملحنا، لكنه في أول تجربة عزف أمام بديعة مصابني تعامل مع الأوتار بخشونة فمزقها، ليكون التمثيل نهايته، وكانت الصدفة أن أول دور له فى السينما كان شخصية شريرة ومن هنا سجن فى أدوار الشر حتى النهاية.

عمل محمود المليجى مع اسماعيل يس فى اكثر من 100 فيلما

بدأ محمود المليجى خطواته الاولى مع فرقة فاطمة رشدى بعد أن ضمه عزيز عيد لفرقتها من خلال أدوار صغيرة، ثم اختاره يوسف وهبى عضوا بفرقته وليرافق فرقة رمسيس فى جولة إلى البلاد العربية، وكان كلما اعتذر عضو بالفرقة حل المليجى محله حتى أطلق عليه يوسف وهبى اسم جوكر الفرقة.

الزواج على الطريقة الحديثة كان البداية

اتجه محمود المليجى إلى السينما بعد أن أنتجت الفنانة فاطمة رشدى له فيلم "الزواج على الطريقة الحديثة "عام 1932، ثم اختاره بدر لاما لأداء دور "ورد" غريم قيس فى فيلم "قيس وليلى"، قدم بعدهما أكثر من 400 فيلما جمع فيها بين أدوار الطيب والمجرم والشرير والوطنى وتاجر المخدرات وزعيم العصابة.

محمود المليجى فى أحد أدوار الشر

لم يقتصر إبداع الفنان محمود المليجي على أداء شخصيات الشر والإجرام فقط، بل قدم أدوارا متنوعة منها أدوار الأبطال والأدوار الاجتماعية التي تركت بصمة قوية في قلوب المشاهدين، وقال عنه الكاتب عبد الله أحمد عبد الله "ميكى ماوس": كان المليجى شريرا لكن طيب القلب يخاف من الظلام ولا ينام إلا مع إضاءة الغرفة.

كانت انطلاقة محمود المليجى الحقيقية يوم أن وقف أمام أم كلثوم فى أول أفلامها “وداد”، ثم اختاره المخرج يوسف شاهين فى أشهر أدواره أحمد أبو سويلم فى قصة عبد الرحمن الشرقاوى "الأرض"، هذا الدور الذى كان محطا لإعجاب النقاد ونال عنه جوائز متعددة، وبعده كان شريكا فى معظم أفلام شاهين، كما كان أيضا قاسما مشتركا فى معظم أفلام إسماعيل يس وفريد شوقي الذى قدم معه ثنائيا ناجحا فى أكثر من 100 فيلم.

الفنان محمود المليجى

فى مقال كتبه الفنان محمود المليجى يتحدث فيه عن نفسه فى مجلة الكواكب عام 1978، يقول فيه: نقطة الضعف في حياتي هي شخصيتي المتواضعة أكثر من اللازم، فالتواضع بالنسبة لي نقطة ضعفي، أفتح للناس أبوابي، وأشيلهم على أكتافي من غير ما أتألم ولا أشكي، ونقطة قوتي، هو حبي لعملي طالما أعمل فأنا قوى، طالما أنا لدى القدرة على الاختيار فأنا قوي، وكان أكبر خطأ في حياتى هو قراري في إنتاج الأفلام، لأنني فشلت فيها جميعا، والمسرح هو الأحب إلى قلبي ثم التليفزيون والسينما.

زواج حتى النهاية

تزوج الفنان محمود المليجى من الفنانة القديرة علوية جميل التى زاملته فى عروض فرقة رمسيس واستمر زواجهما أكثر من خمسين عاما دون إنجاب أبناء، وحصل محمود المليجى خلال مشواره الفنى على العديد من الجوائز والأوسمة والتكريمات، وكان أول فنان مصري يتم اختياره عضوا بمجلس الشورى تقديرا لفنه ومكانته، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون.

تزوج محمود المليجى من الفنانة علوية جميل

وكما عشق الفنان القدير محمود المليجى الفن والتمثيل جاءت نهايته أثناء التصوير فى البلاتوه حتى إنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تصوير آخر مشهد له فى الفيلم التليفزيونى "أيوب" مع الفنان عمر الشريف، ليرحل محمود المليجى عن 73 عاما.

