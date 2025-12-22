الإثنين 22 ديسمبر 2025
ذروتها اليوم، زخة شهب الدببيات تزين السماء

شهب الدب الأصغر،
شهب الدب الأصغر، فيتو
كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن ظهور زخة شهب الدب الأصغر Ursids (الدببيات) اليوم الإثنين، وتعد من الزخات الشهابية الخفيفة حيث يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب في الساعة.

 

تدور حول المريخ منذ عقد، وكالة ناسا تعلن فقد الاتصال بمركبة مافن الفضائية

بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء


وقال تادرس إن شهب الدب الأصغر تزين السماء يوم 22 ديسمبر، وتنتج هذه الشهب عن طريق الحطام الغبارى المتناثر على طول مدار المذنب  Tuttle الذى تم اكتشافه عام 1790


وتسقط شهب الدببيات كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر Ursa Minor (بالقرب من النجم القطبى) وهو سبب تسميتها.

والتوقيت السنوي لهذه الزخة يكون من 17 إلى 25 ديسمبر من كل عام، وتصل ذروتها فى ليلة 22 ديسمبر.

وترى الزخات الشهابية بالعين المجردة ولا تحتاج مناظير أو تلسكوبات فلكية بشرط البعد عن إضاءة المدينة وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء ولا يوجد أي مخاطر لزخات الشهب على الإنسان إذ إنها تدخل الغلاف الجوي وتحترق فيه على ارتفاع أكثر من 70 كيلو متر من سطح الأرض.

