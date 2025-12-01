السماء في ديسمبر.. القمر العملاق يزين سماء الأسبوع الأول.. ظهور خاص لشهب الجوزاء والدببيات.. وبداية الشتاء فلكيا يوم 21 من الشهر الجاري

18 حجم الخط

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن الظواهر الفلكية لشهر ديسمبر، حيث يقترن القمر وبلايدس يومى 3و4 من الشهر بعد غروب الشمس ودخول الليل في ذلك اليومين، ويتراءى القمر في حالة إقتران مع الحشد النجمي الثريا، حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى ان يغرب المشهد في الساعة 5:45 صباحا.

وأوضح تادرس أن الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا) يقع في برج الثور على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة ولذلك سُمى بالأخوات السبع.

القمر في الحضيض

ويكون القمر في 4 ديسمبر في منطقة الحضيض في مداره البيضاوي حول الأرض وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 357,000 كم ومنطقة الحضيض تتغير من شهر لأخر ولا يُعتبر القمر سوبر أو عملاقا إلا إذا كانت مسافته من الأرض أثناء الحضيض أقل من 360,000 كم

وظاهرة المد والجزر تزيد شدتها قليلا أثناء وجود القمر في منطقة الحضيض، كما يبدو القمر أكبر قليلا وأكثر سطوعا إذا اكتمل بدرا وهو في الحضيض.

بدر جماد الآخر القمر العملاق

ويكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في 5ديسمبر حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق عند غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل حتى يغرب مع شروق الشمس صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100% وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر.

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم القمر البارد وقمر الليالي الطويلة وقمر عيد الميلاد (الكريسماس) وهو بدر عملاق لأن القمر يكون قريبا من نقطة الحضيض في مداره البيضاوي حول الأرض ونتيجة لذلك يبدو القمر أكبر قليلا وأكثر سطوعا.

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة..

وتشرق هذه المجموعة" القمر والمشترى وبولوكس" في 7 ديسمبر مساء تقريبا حيث يكون القمر مقترنا مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) والنجم بولوكس Pollux ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم)،و نرى هذا الاقتران الثلاثي الرائع بالعين المجردة السليمة في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، علما بأن بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف وهو توأم النجم كاستور في برج الجوزاء (التؤام) ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

ويصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له فى ذات اليوم وتبلغ 20.7 درجة من الشمس، وهو أفضل وقت لمشاهدة كوكب عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في السماء قبل شروق الشمس، لذلك تكون فترة بقائه في السماء هي الأطول حيث يشرق في الـ 5:10 صباحا تقريبا ويتراءى لمدة ساعة تقريبا قبل أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

اقتران القمر والنثرة (خلية النحل)

ويشرق القمر مقترنا مع الحشد النجمي النثرة أو خلية النحل Beehive في برج السرطان في السماء الشرقية يوم 8 ديسمبر بغضون الساعة 9:00 مساء، ويظل هذا الاقتران مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

ويصعب رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة ويمكن رؤيته باستخدام تلسكوب صغير علما بأن الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة ويظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام تلسكوبه عام 1609 حيث تمكن من رؤية 40 نجما فقط.

اقتران القمر وقلب الأسد

ويشرق القمر مقترنا مع النجم ريجولس Regulus (قلب الأسد) في السماء الشرقية يوم9 ديسمبر في الـ 10:30 مساء وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل ويُرى هذا المشهد الرائع بالعين المجردة السليمة، ويظل مرئيا إلى أن يختفي في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

و نجم قلب الأسد تبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس ويبعد عنا حوالي 79 سنة ضوئية.

ويشرق القمر في 11 ديسمبر بعد منتصف الليل في طور التربيع الأخير حيث يضيء نصف قرصه الأيسر فقط، وتبلغ نسبة لمعانه 50%، علما بأن الجزء المضئ من القمر في حالة التربيع الأخير يشير دائما إلى اتجاه الشرق ومن ثم يصبح القمر في وسط السماء تقريبا عند شروق الشمس، ثم يستمر في التحرك نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب الفعلي عند الظهيرة، أي عندما تكون الشمس في منتصف النهار تقريبا، علما بأن شدة المد والجزر تقل قليلا عندما يكون القمر تربيعا.

زخة شهب الجوزاء (التوأميات)

وتزين زخة شهب الجوزاء أو التوأميات Geminids السماء يوم 14 ديسمبر هي ملكة الزخات الشهابية، ويفضلها الكثيرون من هواة الفلك ومحبو مراقبة السماء، إذ تُعتبر أفضل الزخات الشهابية على مدار السنة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 120 شهابا في الساعة بالإضافة إلى تعدد ألوانها.

وتنتج زخة التوأميات من الحطام الغباري الذي يخلفه كويكب فايثون 3200 الذي تم اكتشافه عام 1982،وتهطل شهب التوأميات سنويا من 7 إلى 17 ديسمبر وتبلغ ذروتها في ليلة 14 ديسمبر.

وتكون أفضل مشاهدة للشهب من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة حيث تسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجوزاء (التوأم) وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر بالسماء..

وترى الزخات الشهابية بالعين المجردة ولا تحتاج مناظير أو تلسكوبات فلكية بشرط البعد عن إضاءة المدينة وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء ولا يوجد اي مخاطر لزخات الشهب على الإنسان إذ إنها تدخل الغلاف الجوي وتحترق فيه على ارتفاع أكثر من 70 كيلو متر من سطح الأرض.

ويشرق القمر مقترنا مع نجم السنبلة (سبيكا Spica) أو السماك الأعزل (ألمع نجم في برج العذراء) فى 14,15 ديسمبر ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة في الـ 2:45 صباحا تقريبا ويظل مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس..ط

ونجم السنبلة هو نجم متغير يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وكتلته 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ولمعانه 13.5 مرة مثل لمعان الشمس، ويبعد عن الأرض بنحو 260 سنة ضوئية.

القمر في الأوج

ويكون القمر يوم 17 ديسمبر في منطقة الأوج في مداره البيضاوي حول الأرض وهي المنطقة البعيدة نسبيا عن الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 406,300 كم.

ومنطقة الأوج تتغير من شهر لآخر، وعلى كل حال فإن ظاهرة المد والجزر تقل شدتها قليلا أثناء وجود القمر في منطقة الأوج، كما يقل حجم قرص القمر قليلا إذا اكتمل بدرا وهو في الأوج.

وفى ذات اليوم يشرق كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في الـ 7:00 مساء تقريبا مقترنا مع النجم بولوكس Pollux ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم).

ونرى هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

علما بأن بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف وهو توأم النجم كاستور في برج الجوزاء (التؤام) ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

ويشرق كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس = مرسال الآلهة) في الـ 5:35 صباحا تقريبا يوم 19 ديسمبر مقترنا مع النجم قلب العقرب (أنتاريس Antares)

و يُرى هذا المشهد بالكاد بالعين المجردة السليمة قبل شروق الشمس مباشرة في ذلك اليوم حتى يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس

وأنتاريس هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة الشمس ويبعد عنا 600 سنة ضوئية.

21 ديسمبر: الانقلاب الشتوي

ويحدث الانقلاب الشتوي يوم 21 ديسمبر من كل عام حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي، أي عند خط عرض 23.5 درجة جنوبا.

ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

وذروة فصل الشتاء فهذا لا يعنى بالضرورة أنه أبرد يوم في السنة،لأن برودة وسخونة الجو تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وله عوامل كثيرة تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار، لذلك فإن ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في مدارها حول الشمس، علما بأن الأرض تكون أقرب نسبيا إلى الشمس في الشتاء عنها في الصيف وبناء عليه يكون ذروة فصل الشتاء فلكيا هو أقصر نهار في السنة إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات فقط بينما يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبا.



كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض فى ذلك الوقت أطول ما يمكن..

زخة شهب الدببيات



تُعتبر زخة شهب الدب الأصغر Ursids (الدببيات) من الزخات الشهابية الخفيفة حيث يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب فى الساعة وتزين السماء يوم 22ديسمبر، وتنتج هذه الشهب عن طريق الحطام الغبارى المتناثر على طول مدار المذنب Tuttle الذى تم اكتشافه عام 1790.. تسقط شهب الدببيات كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر Ursa Minor (بالقرب من النجم القطبى) وهو سبب تسميتها.

والتوقيت السنوي لهذه الزخة يكون من 17 إلى 25 ديسمبر من كل عام، وتصل ذروتها فى ليلة 22 ديسمبر.

