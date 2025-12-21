اتحاد الخماسي الحديث يعلق بطولاته لحين مراجعة الإجراءات الطبية

18 حجم الخط

أصدر الاتحاد المصري لـ الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بيان رسمي اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025 لتصحيح التعميم الصادر اليوم.

وجاء نص البيان كالتالي: "يعتذر الاتحاد المصري للخماسي الحديث عن الكتابة الخاطئة للتعميم الصادر اليوم لجميع الأندية والهيئات التابعة للاتحاد ويؤكد بأن الاتحاد قد اتخذ قرارا بتأجيل بطولة كأس مصر تحت 15 سنة للخماسي الحديث (والتي كان مقررا لها أن تقام يوم 2025/12/26)، وبطولة الجمهورية للثنائي والليزر - رن (والتي كان مقررا لها أن تقام يومي 9 و10 يناير 2026- حافز رياضي) إلى ميعاد آخر سوف يقرره الاتحاد لاحقا مع الإبقاء على باقي جدول المسابقات المحلية كما هو في مواعيده المقررة سابقا.

مراجعة كافة الإجراءات الوقائية المطلوبة المطابقة للكود الطبي



وأن سبب التأجيل هو لتمكين الاتحاد من مراجعة كافة الإجراءات الوقائية المطلوبة المطابقة للكود الطبي الإلزامي من وزارة الشباب والرياضة.

ولقد اتخذ مجلس إدارة الاتحاد هذا القرار في جلسته الماضية بتاريخ الأثنين 2025/12/15 لضمان الوصول بالنشاط المحلي لأعلى درجات الرعاية والأمان للحفاظ على صحة اللاعبين واللاعبات المشاركين في النشاط المحلي للموسم 2026/2025.



ويعتذر الاتحاد عن الخطأ الغير مقصود في كتابة التعميم السابق الذي تم نشره مساء اليوم مع التأكيد على أن النشاط المحلي للاتحاد لم ولن يتوقف، وسيظل الخماسي الحديث المصري يفرح الشعب المصري بنتائجه المميزة على المستوى الدولي والأوليمبي بجهد وعرق لاعبيه ومدربيه وأطبائه وجهازه الفني والإداري بالكامل.

والله ولي التوفيق..

المهندس شريفا العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ".

