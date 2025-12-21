فريق بحث يفحص بلاغ نقيب الموسيقيين ضد شخص بتهمة السب والقذف عبر فيسبوك

18 حجم الخط

تواصل الإدارة العامة لـ مباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات واقعة اتهام نقيب المهن الموسيقية، مصطفى كامل، أحد الأشخاص بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجاء ذلك من خلال تشكيل فريق بحث مختص يتولى جمع التحريات حول الحساب الشخصي للمشكو في حقه، للوقوف على حقيقة الاتهامات وظروف وملابسات الواقعة.

وأوضح محامي نقيب الموسيقيين أن المتهم اعتاد نشر مقاطع فيديو تتضمن عبارات سب وقذف بحق مصطفى كامل، الأمر الذي دفعه إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.

وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا يفيد بقيام محامي نقيب الموسيقيين بتحرير محضر بقسم شرطة العجوزة، ضد أحد الأشخاص، لاتهامه بالتعدي عليه بالسب والقذف والتشهير عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، من خلال بث مقطع فيديو يتضمن إساءة للذوق العام وتقليلًا من مكانته في الوسط الفني.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.