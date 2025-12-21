الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فريق بحث يفحص بلاغ نقيب الموسيقيين ضد شخص بتهمة السب والقذف عبر فيسبوك

فريق بحث لضبط المتهم
فريق بحث لضبط المتهم بسب وقذق مصطفي كامل،فيتو
18 حجم الخط

تواصل الإدارة العامة لـ مباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات واقعة اتهام نقيب المهن الموسيقية، مصطفى كامل، أحد الأشخاص بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجاء ذلك من خلال تشكيل فريق بحث مختص يتولى جمع التحريات حول الحساب الشخصي للمشكو في حقه، للوقوف على حقيقة الاتهامات وظروف وملابسات الواقعة.

وأوضح محامي نقيب الموسيقيين أن المتهم اعتاد نشر مقاطع فيديو تتضمن عبارات سب وقذف بحق مصطفى كامل، الأمر الذي دفعه إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.

وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا يفيد بقيام محامي نقيب الموسيقيين بتحرير محضر بقسم شرطة العجوزة، ضد أحد الأشخاص، لاتهامه بالتعدي عليه بالسب والقذف والتشهير عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، من خلال بث مقطع فيديو يتضمن إساءة للذوق العام وتقليلًا من مكانته في الوسط الفني.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

txt

مصطفى كامل يتقدم ببلاغ ضد شخص أساء له على مواقع التواصل

txt

117 عامًا على تأسيس جامعة القاهرة، حلم مصطفى كامل وإرادة شعب وكرم الأميرة فاطمة إسماعيل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لمباحث التوثيق والمعلومات مصطفي كامل التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

"بث مباشر" حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا 1/1 في الشوط الأول

أول إجراء من نادي البنك الأهلي بعد التعدي على ناشئي القلعة الحمراء

الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

25 ديسمبر، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

انخفاض درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

بزعم مخالفة الزي، نجلة الملحن محمد رحيم تتهم إدارة إحدى مدارس أكتوبر بحبسها وتفتيشها 

منتخب المغرب يفتتح كأس أمم أفريقيا بالفوز على جزر القمر 0/2 (صور)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها بالخلافات العائلية والضغوط المالية

أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع (فيديو)

هل قال النبي «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان»؟ "البحوث الإسلامية" يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads