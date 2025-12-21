رئيس مهرجان الفيلم القصير بحفل الختام: حاولنا بقدر الإمكان دعم صناع السينما

18 حجم الخط

انطلق منذ قليل حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دار الأوبرا المصرية.

وقال المخرج وحيد صبحي رئيس مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، في كلمته: إن الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي، دورة استثنائية، مؤكدا أنه كان هناك دعم بشكل أكبر لصناع السينما، مشيرا إلي أن هذه الدورة واجهت صعوبات وضغوطات عديدة ، مضيفا: حاولنا بقدر الإمكان دعم صناع السينما، وحققنا حلم اطلاق منصة خاصة للإفلام القصيرة.

و كرمت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير كلا من المخرج مروان حامد والموسيقار راجح داوود خلال حفل الافتتاح.

وأكد المخرج وحيد صبحي، أن ظهور هذا المهرجان هدفه دعم صناع الأفلام، مؤكدا أنه واجه تحديات كثيرة.

وأوضح في كلمته خلال حفل الافتتاح: مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير واجه تحديات كثيرة، وفي فترة كورونا، توقفت جميع المهرجانات عدا القاهرة للفيلم القصير، موضحا إنه كان فيه مخرجين بيبكوا بسبب عدم عرض أفلامها، بسبب توقف المهرجانات خلال تلك الفترة

وحضر حفل الافتتاح كل من أروي جودة وأميرة فتحي وعائشة بن أحمد والمخرج يسري نصر الله

وكشف مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصيرعن ملامح مسابقته الرسمية في دورته السابعة، حيث شهدت الدورة مشاركة 54 فيلما قصيرا من مختلف دول العالم، تتنافس ضمن 6 مسابقات رسمية تهدف إلى دعم التنوع السينمائي واكتشاف المواهب العربية والدولية

وتنافست الأفلام المشاركة على 12 جائزة تحمل اسم «البرج الذهبي» و«البرج الفضي»، والتي يمنحها المهرجان عبر مسابقاته المختلفة.

وتصدرت مسابقة «الفيلم الدولي» قائمة المسابقات بمشاركة 13 فيلما، يتنافس صناعها على جائزتي البرج الذهبي لأفضل فيلم، والبرج الفضي للجنة التحكيم الخاصة، وضمت لجنة التحكيم المنتج والمخرج محمد حفظي، والمخرجة هالة خليل، والنجمة عائشة بن أحمد.

أما مسابقة «الفيلم العربي» فتشارك فيها 10 أفلام قصيرة من الوطن العربي، وتحكمها لجنة تضم النجمة بسمة، والمخرجة التونسية مريم فرجاني، والمنتج عاطف عبداللطيف.

وركزت الدورة السابعة بشكل خاص على السينما الوثائقية من خلال مسابقة «الفيلم التسجيلي»، التي تضم 10 أفلام قصيرة، وتشرف عليها لجنة تحكيم مكونة من المخرج محمد رشاد، والمخرجة ندى رياض، والمونتيرة هبة عثمان.

وشهدت مسابقة «الفيلم المصري» مشاركة 9 أفلام روائية قصيرة من إنتاج شباب السينما المصرية، وتضم لجنة تحكيمها السيناريست تامر حبيب، والفنان أحمد مجدي، والفنانة أروى جودة.

كما خصص المهرجان مسابقة «عزيزة أمير» لأفضل مخرجة، دعما لدور المرأة في صناعة السينما، بمشاركة 6 أفلام قصيرة، وتحكمها لجنة نسائية تضم الدكتورة غادة جبارة، وعزة كامل، وليالي بدر.

واختتمت المسابقات بمسابقة «محمد بيومي» لأفلام الشباب والطلبة، بمشاركة 6 أفلام قصيرة، تقوم بتقييمها لجنة مكونة من المخرج ياسر شفيعي، والمنتج الفني وليد النجار.

وترأس المهرجان المخرج وحيد صبحي، بينما تولى الفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي إدارة المهرجان، ويشغل الإعلامي تامر بجاتو منصب المدير التنفيذي، إلى جانب إشراف الناقد السينمائي أحمد المسيري على منصة القاهرة للأفلام في دورتها الأولى.

