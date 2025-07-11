بعد ظهوره مع إنجي علي، رقصات تامر حبيب مع النجوم تثير الجدل وتتصدر "الترند"

يواصل الكاتب والسيناريست تامر حبيب تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، برقصاته العفوية في مختلف المناسبات، في ظاهرة متكررة باتت تلفت الأنظار وتثير الجدل على حد سواء.

هذه الرقصات، التي تتنوع بين الحفلات الصاخبة والمهرجانات الفنية والتجمعات الخاصة، تحولت إلى علامة فارقة في حضوره الإعلامي، وتضمن له مكانًا دائمًا في صدارة "التريند".

كانت شرارة الجدل الأخيرة مقطع فيديو نشرته الإعلامية إنجي علي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يظهر الفيديو تامر حبيب وهو يرقص بحماس وتفاعل كبير على أنغام أغنية "خطفوني" للفنان الكبير عمرو دياب، وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد الذي لاقى رواجًا كبيرًا.

لم تكن رقصة "خطفوني" هي الأولى من نوعها التي يتصدر بها تامر حبيب المشهد، فلديه سجل حافل من اللقطات التي وثقت رقصاته في مناسبات مختلفة، كان أبرزها:

تامر حبيب يرقص على المسرح مع روبي على أنغام “هوبا”

ففي عام 2022، نالت رقصته مع الفنانة روبي على المسرح في إحدى حفلاتها الغنائية تفاعلًا واسعًا، حيث ظهر حبيب في فيديو وهو يشارك روبي غناء "حنة تانية" ويردد معها كلمة "هوبا" وسط حماس كبير من الحضور.

احتفال عيد ميلاد أنغام

احتفلت المطربة أنغام بعيد ميلادها في يناير الماضي وسط أجواء احتفالية ومبهجة، بحضور نخبة من نجوم الوسط الغنائي وأبنائها عمر وعبد الله، ونشرت قناة "One Tv" اللبنانية عبر حسابها على "إنستجرام" مقطع فيديو لأنغام وهي ترقص وتغني مع تامر حبيب احتفالًا بهذه المناسبة.

والذي آثار ردود فعل من الجمهور حول رقص النجمة مع السيناريست بعيد ميلادها.

مهرجان الجونة السينمائي

التقطت عدسات المصورين بمهرجان الجونة طريف للسيناريست تامر حبيب على هامش فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهر حبيب وهو يرقص مع فتى السجادة الحمراء أندرو ويڤ في منطقة البلازا، وسط تفاعل لافت من الحضور.

كما ظهر تامر حبيب في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وهو على أنغام الطبلة والمزمار في حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وكذلك بحفل زفاف نجل المنتج جمال العدل على أنغام أغاني بهاء سلطان و"سهر الليالي" في حفل زفاف نجل المنتج جمال العدل.

المؤلف تامر حبيب

تخرج تامر حبيب من المعهد العالي للسينما، ثم واصل دراسته الأكاديمية بالالتحاق بأكاديمية الفنون. بدأت مسيرته الفنية بتحقيق نجاح كبير من خلال تأليفه لفيلم "سهر الليالي" عام 2003، والذي مثل نقطة انطلاق لأعماله المتتالية.

تنوعت أعماله بعد ذلك بين السينما والدراما التلفزيونية، مقدمًا مجموعة من الأعمال البارزة التي لاقت استحسان الجمهور والنقاد.

ومن أبرز أفلامه السينمائية فيلم "واحد صحيح" و"حب البنات"، بينما شملت أعماله الدرامية التلفزيونية مسلسلات مثل "شربات لوز".

ولم يقتصر حضوره على الكتابة والتأليف، بل ظهر أيضًا في أدوار تمثيلية ثانوية في بعض أعماله، منها مسلسلي "خاص جدًا" و"نكدب لو قلنا مبنحبش".

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