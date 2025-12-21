الأحد 21 ديسمبر 2025
اقتصاد

أشرف خيري رئيسًا لغرفة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات

اشرف خيرى
اشرف خيرى
أعلنت غرفة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات نتائج انتخابات الدورة الجديدة، وأسفرت عن فوز أشرف خيري رئيسًا للغرفة وممثلًا لها في اتحاد الصناعات، كما تم اختيار عبد العاطي محمود وكيلًا أولًا للغرفة، والدكتور هيثم عرفان وكيلًا ثانيًا، فيما تم تشكيل هيئة المكتب بضم كل من الدكتور ياسر عبد العزيز حسان، وريهام المسيري.

أشرف خيري:  خطة للنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة

 

وقال أشرف خيري إن هذه الدورة تمثل بداية مرحلة جديدة للغرفة، مشيرًا إلى أن الغرفة ستعمل على مواجهة التحديات التي تواجه القطاع، وتقديم الدعم اللازم للأعضاء والشركات والمؤسسات الإعلامية. 

 

وأضاف  رئيس غرفة الدعاية والاعلان أن خطة العمل خلال الفترة المقبلة تستهدف النهوض بالقطاع الإعلاني والدعائي، ورفع كفاءة أداء العاملين فيه، وتسهيل الإجراءات أمام الأعضاء، وتعزيز فرص التصدير والتوسع في الأسواق الجديدة.
 

وأكد خيري أن الغرفة ستركز على تدريب وتأهيل الكوادر، ودعم الابتكار والإبداع في مجال الدعاية والإعلان، والعمل على تذليل العقبات التنظيمية والقانونية التي تواجه القطاع، بما يساهم في تعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي.
كما شدد على أهمية تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم المبادرات النوعية التي تخدم مصلحة الأعضاء وتنمي القطاع بشكل مستدام خلال الفترة المقبلة.

